Esta compañía de patinetas Long Beach ayuda a plantar bosques en África

The underside of a skateboard by The Rad Black Kids.

The underside of a skateboard by The Rad Black Kids.

The underside of a skateboard by The Rad Black Kids.

Las patinetas usualmente no se asocian con la profesionalidad y el ambientalismo, pero una empresa de Long Beach está buscando cambiar eso.

Rad Black Kids está diseñando patinetas elegantes y estéticamente atractivas que son apropiadas en todas partes, y plantando un árbol para cada una de las vendidas.

El fundador Thulani Ngazimbi descubrió su afinidad por el snowboard, y más tarde las patinetas después de mudarse de Zimbabwe a un pequeño pueblo de Idaho.

“Me metí en el snowboard bastante rápido y de alguna manera fue una bendición porque no hay nada que hacer en Idaho durante el invierno”, dijo Ngazimbi. “Y eso repelió el trastorno afectivo estacional, y luego llegó el verano y los amigos que tenía cuando practicaba snowboard harían longboard durante el verano porque Idaho es muy montañoso. Así que me metí en el longboard de esa manera “.

Ngazimbi había estado haciendo dibujos de arquitectura técnica desde que tenía 14 años, y tenía las habilidades transferibles necesarias para diseñar su propio longboard cuando no podía permitirse uno como estudiante universitario con doble especialización en arquitectura y marketing, una sugerencia hecha por su novia en el hora.

“Cuando comencé patinar en un longboard no podía pagar un longboard”, dijo Ngazimbi al Signal Tribune. “La chica con la que estaba en ese momento me dijo: ‘Oye, ¿por qué no construyes una?’ Y entonces lo pensé por un segundo y dije: ‘Sí, sé cómo usar una brújula, sé cómo usar una regla. ‘Y así que ella realmente obtuvo una de su casa en California, la trajo de vuelta a Idaho, y todo lo que hice en mi primera tabla es que la desarme, y simplemente volví a trabajar la cubierta porque se comió por todos lados. Era de 1996 y esto es aproximadamente 2008. Y acabo de reconstruir esa tabla, y encontré estos camiones que eran buenos camiones. Estaba investigando camiones en ese momento. Y luego, desde allí, comencé a montar esa tabla, y esa tabla se montó súper suavemente. Entonces la gente me preguntaba: “¿De dónde sacaste ese tablero? Se ve muy diferente “. Porque hice algo bastante único en la cola y las puntas. Y luego les dije que lo reelaboré. Los primeros clientes que obtuve fueron personas que simplemente me pidieron que les construyera un tablero y me lo pagarán “.

Después de mudarse a Nueva York para continuar su educación, Ngazimbi se tomó un descanso de la construcción de longboards durante unos cinco años, pero durante ese tiempo aprendió sobre las marcas éticamente responsables que emularía al comenzar su propio negocio.

Rad Black Kids actualmente da una parte de las ganancias de cada patineta y artículo de ropa vendido a la organización sin fines de lucro Trees for the Future, que trabaja con las comunidades locales para plantar árboles en África.

“Toms fue realmente influyente”, dijo Ngazimbi sobre la marca de zapatos conocida por su trabajo humanitario. “Me gradué como mejor estudiante de mi clase cuando terminé mi maestría en Nueva York, y en ese momento administraba el centro de servicio comunitario en el campus. Entonces, cuando pronuncié ese discurso, hablé mucho sobre Toms porque en ese momento, la idea de la misión del mercado de crear una función auxiliar del dinero que la gente gasta en un producto, y regalar parte de él, era lo suficientemente importante. que cuando vi eso, pensé para mí mismo: “Sabes que podría crear algo que podría hacer eso”. Comenzó con un ángulo sostenible porque mi maestría está realmente en Administración de Energía y Medio Ambiente. Decidí que por cada tablero que vendería, donaría las ganancias para un árbol que se plantaría en África ”.

También fue durante el tiempo de Ngazimbi en Nueva York cuando se dio cuenta de que los administradores de la escuela consideraban que las patinetas no eran profesionales.

“Yo dirigía el centro de servicio comunitario, pero salí a patinar en el campus. Y las patinetas generalmente tienen un gráfico en la parte inferior. La cultura del skate no es necesariamente Nueva York, y mucho menos la cultura de Long Island. Entonces, el decano siempre entraba a mi oficina y decía: “¿Qué hay en la parte inferior de su tablero hoy?”, Una especie de pasivo agresivo que me permite saber que el gráfico no era realmente algo aceptable en ese entorno “.

Esta fue la base detrás de Ngazimbi que quería diseñar longboards minimalistas que no parecerían fuera de lugar en espacios profesionales.

“Quería crear una tabla con la que una persona profesional pueda andar, y no tener vergüenza de personalizarla”.

Después de mudarse a California, Ngazimbi estableció The Rad Black Kids con el objetivo de promover la sostenibilidad y la profesionalidad.

Pero después de que Zimbabwe fue golpeado por un tifón, Ngazimbi decidió comenzar a expandir la lista de organizaciones sin fines de lucro que The Rad Black Kids apoyaría.

“Borró todos los caminos, lo que dificultó que los médicos llegaran a las personas. Hubo un brote de cólera, por lo que murieron más personas por el cólera que por el tifón ”, dijo Ngazimbi al Signal Tribune. “Ese fue el primer programa en el que decidí salir de la siembra de árboles para que las ganancias de los productos fueran directamente a Médicos sin Fronteras, a esto, a aquello”.

Recientemente, The Rad Black Kids donó la mitad de las ganancias obtenidas durante tres días de servicio a Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, que actualmente está luchando contra los incendios devastadores que ocurren en Australia.

La marca modela sus monopatines siguiendo los diseños simples pero atractivos de los bolsos de las mujeres, proporcionando todos los tableros acabados en negro y madera que tienen solo una pequeña marca en la parte inferior en lugar de un gran diseño gráfico colorido.

“La androginia siempre ha sido una gran parte de mi vida. No creo necesariamente que la ropa sea algo bueno para identificar el género de alguien. Así que pensé: “¿Qué pasaría si creáramos un tablero donde alguien pueda sentir que es tan lujoso como el bolso de una mujer?”, Porque cuando miras muchos bolsos de mujer, hay un minimalismo en el bolso de una mujer que es realmente estético. agradable.”

Los monopatines lanzados por Rad Black Kids incluyen el Chieftain, que viene en un negro mate protegido contra la intemperie, con una cubierta de 32 pulgadas por 8 pulgadas, con la marca ubicada cerca de la rueda trasera en letras doradas pequeñas, entre muchos otros.

Ngazimbi le dijo a Signal Tribune que para aumentar la sostenibilidad y la libertad creativa de la marca, The Rad Black Kids comenzará a lanzar nueva mercancía en lanzamientos limitado, en lugar de hacer que los productos se hagan a pedido, y el primero está programado para principios Febrero.

“Realmente me duele ver a las personas fabricando productos por el simple hecho de fabricar productos”, dijo Ngazimbi al Signal Tribune. “Vi mucho de esto el año pasado en ferias comerciales. Alguien tendría una compañía, gente a la que admiraba en la industria, que hacía cosas realmente geniales, pero el énfasis no estaba en las cosas, sino en las ventas. Algunos de ellos me daban sus productos y no podía usarlos, porque no eran cosas bien construidas. Llegué a un punto en el que dije: ‘Podría estar agregando a este ruido’. Así que esta culpa fundamental se convirtió en una situación en la que dije ‘¿Por qué no me pongo un poco más alto y siento la libertad de hacer las cosas? que en realidad solo quiero usar? “De ahí provienen las gotas limitadas”.

Visite el sitio web oficial de The Rad Black Kids aquí.