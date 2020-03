¿Quién puede hacerse la prueba del coronavirus en Long Beach? No todo el mundo

[Editor’s note: This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.]

Después de que tres personas dieron positivo para COVID-19 en Long Beach, la ciudad está tratando de aumentar su capacidad para encontrar nuevos casos de la enfermedad, pero, por ahora, están limitando quién puede ser examinado debido a la falta de pruebas disponibles.

Las restricciones han frustrado a algunos residentes que sospechan que tienen el coronavirus, pero el Departamento de Salud de Long Beach dice que está priorizando a las personas más enfermas para la detección porque podrían poner en riesgo al personal del hospital y a otros pacientes.

“Realmente queremos proteger a nuestros trabajadores de la salud”, proclamado Emily Holman, una controladora de enfermedades contagiosas de la ciudad. Cualquier persona que haya tenido contacto con un caso confirmado de coronavirus o se haya enfermado después de viajar a uno de los países que experimentan un brote también saltará al frente de la línea, ella dijo.

Según Holman, Long Beach ha examinado a una docena de personas para detectar COVID-19. Hasta ahora, el laboratorio de la ciudad ha subcontratado la tarea al Condado de Orange y al Condado de Los Ángeles, mientras que Long Beach espera que lleguen los kits de prueba de las autoridades estatales y federales.

“No sabemos exactamente cuándo los recibiremos, pero esperamos pronto”, declarado Holman.

Long Beach no recibió kits de prueba de inmediato porque se priorizaron otras jurisdicciones con casos confirmados, según Holman.

Ahora que COVID-19 ha llegado a Long Beach, Holman dijo que ella y un pequeño equipo están trabajando 16 horas al día tratando de rastrear posibles exposiciones al virus.

“Todavía estamos esperando y intentando al menos retrasarlo o al menos proteger a nuestros más vulnerables”, ella dijo.

Actualmente, Long Beach ha pedido a unas pocas docenas de personas que se pongan en cuarentena o se auto-aislen, pero ese número está “cambiando a cada minuto”, declaro Holman.

Ella dijo que los funcionarios dependen de los residentes para cumplir con las solicitudes del Departamento de Salud, incluso si no han dado positivo por el coronavirus.

“Literalmente salvaría vidas si está dispuesto a dar ese paso extra, perder ese día de trabajo si puede”, dijo Holman.

Indudablemente, hasta ahora hay más casos de COVID-19 que los tres confirmados en Long Beach, dijo Holman, pero los funcionarios de salud no creen que haya comenzado a extenderse por la ciudad desde fuentes imposibles de rastrear como en otras áreas del país.

“Todavía lo estamos controlando por nuestra parte en Long Beach en este momento”, proclamo Holman.

Long Beach está en una posición algo única porque tiene su propio departamento de salud. Pasadena es la única otra ciudad en el condado de Los Ángeles con el mismo acuerdo.

Sin embargo, Long Beach no está solo en limitar quién puede hacerse la prueba. El condado de Los Ángeles está priorizando a las personas con mayor probabilidad de propagar el virus, según la Dra. Barbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles.

Enlarge La Dra. Barbara Ferrer, directora de salud pública del condado de Los Ángeles, habló sobre la declaración de emergencia del condado de Los Ángeles en respuesta a COVID-19 el miércoles 4 de marzo de 2020. Fotografía cortesía del condado de Los Ángeles.

Para que se administre una prueba, un proveedor de atención médica debe determinar que es clínicamente necesario, dijo Ferrer en una sesión informativa el martes por la tarde.

Eso se basa en unos pocos criterios que incluyen si la persona muestra síntomas del coronavirus, si ha tenido contacto cercano con un caso confirmado y la gravedad de la enfermedad de la persona.

Según los funcionarios de salud, debería ser más fácil hacerse las pruebas a medida que los laboratorios privados se conectan.

En los últimos días, se han abierto dos laboratorios comerciales, duplicando o triplicando efectivamente la capacidad previa del laboratorio del condado de Los Ángeles para realizar 50 pruebas de coronavirus al día, declaro Ferrer.

Las autoridades estan urgiendo que cualquiera que piense que está infectado que llame a un proveedor de atención primaria en lugar de ir a un hospital a menos que experimente síntomas que se elevan al nivel de una emergencia.

La mayoría de los casos de COVID-19 son leves, con síntomas como fiebre y tos, pero las autoridades han tratado de frenar el brote para evitar sobrecargar el sistema de salud con los casos graves que pueden incluir problemas respiratorios como la neumonía.

Pasar la actual temporada de gripe beneficiaría los hospital, liberando camas para los pacientes más enfermos de coronavirus, dijo Ferrer en la conferencia de prensa del martes, donde anunció que se había descubierto otro caso de coronavirus en el condado de Los Ángeles.

En general, 20 personas dieron positivo en el condado de Los Ángeles, incluidas las tres en Long Beach.

Ferrer dijo que sigue escuchando preocupaciones sobre el acceso limitado a las pruebas, pero desaconsejó que las personas sin síntomas busquen exámenes de detección simplemente para confirmar que no tienen el coronavirus.

“Realmente no te dice nada sobre dónde vas a estar mañana o al día siguiente o al día siguiente”, declaro Ferrer.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.