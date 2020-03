CSULB suspende las clases en el campus para evitar la propagación del coronavirus

[Editor’s note: This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Nota del editor: Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.]

Cal State Long Beach suspenderá las clases presenciales a partir del jueves para evitar la propagación del coronavirus, anunció el miércoles la presidenta Jane Close Conoley.

Las clases serán canceladas de jueves a martes. Las formas alternativas de instrucción comenzarán el próximo miércoles y el campus anticipa reanudar las operaciones regulares el 20 de abril, con la excepción de cualquier cambio en las evaluaciones de seguridad.

Actualmente no hay casos de coronavirus en el campus, pero Conoley, en una nota a estudiantes y profesores, dijo que el cambio se está haciendo por precaución.

“Esta acción es un paso proactivo dado nuestro compromiso con su salud y seguridad y respalda el concepto de ‘distanciamiento social’”, dijo ella.

USC, Stanford y UC Berkeley también han cambiado las clases en el campus en los últimos días. Conoley señaló que el campus no está cerrando y los funcionarios y edificios permanecerán abiertos y muchas operaciones continuarán normalmente.

Algunos cursos continuarán reuniéndose en persona si la instrucción alternativa no es apropiada, como algunos cursos de laboratorio, artes escénicas y educación física. Las adaptaciones asociadas con el distanciamiento social se implementarán en estos cursos.

La biblioteca del campus y el Centro Horn permanecerán abiertos para los estudiantes que necesitan computadoras o WiFi.

El campus continuará proporcionando actualizaciones a través de su sitio web informativo COVID-19.

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach permanecerá abierto, dijo vocero Chris Eftychiou el miércoles.

“Según toda la información que hemos reunido en asociación con los funcionarios de salud hasta ahora, nuestras escuelas permanecen seguras, por lo que continuamos operando”, dijo Eftychiou. “Si esa situación cambia, se lo haremos saber a todos”.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.