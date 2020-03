LBUSD aún no cierra sus salones de clases, pero eso podría cambiar rápidamente

Con las universidades y colegios locales moviendo sus clases en línea para detener la propagación del coronavirus, puede ser solo cuestión de tiempo antes de que el Distrito Escolar Unificado de Long Beach haga lo mismo.

Funcionarios de la ciudad dicen que un total de cuatro pacientes en Long Beach dieron positivo para el coronavirus y están monitoreando a otras 50 personas. Todos entraron en contacto con otras personas infectadas fuera de la ciudad.

En el condado de Los Ángeles, 28 personas resultaron positivas para el virus y el miércoles por la mañana, funcionarios del condado anunciaron que una mujer de unos 60 años murió poco después de ser hospitalizada por el coronavirus.

En el anuncio del cuarto caso en Long Beach, los funcionarios de salud dijeron que no recomiendan el cierre de escuelas ni otras instalaciones públicas porque la amenaza inmediata para el público en general es baja en los Estados Unidos.

“El distrito escolar permanece en contacto cercano con las agencias de salud, quienes junto con el liderazgo de LBUSD ayudarían a tomar decisiones sobre el alcance y la duración de cualquier cierre de la escuela, en caso de que tal acción sea necesaria”, dijo el portavoz de LBUSD Chris Eftychiou en un comunicado. “La escuela sigue siendo uno de los lugares más seguros para los niños, y nos damos cuenta de que cerrar la escuela podría presentar desafíos importantes para nuestras comunidades, y en particular para los padres que trabajan”.

Eftychiou dijo que si se cierran las escuelas, el distrito trataría de mantener a los niños aprendiendo en casa a través de paquetes de tareas o herramientas en línea.

Los departamentos estatales de salud y educación publicaron nuevas guías el sábado con listas separadas de escenarios para escuelas, colegios o universidades y grandes eventos públicos. En este momento, Long Beach no se encuentra en ninguno de los escenarios en los que el estado recomienda cierres, pero eso no significa que las cosas no puedan cambiar rápidamente.

El estado recomienda que los distritos puedan considerar el cierre (en consulta con sus departamentos de salud locales) si un estudiante, maestro o miembro del personal da positivo por coronavirus, también conocido como COVID-19, y expone a otros en la escuela.

“Es una cuestión de cuándo— no si— algunas escuelas públicas de California enfrentarán el cierre debido a COVID-19”, dijo el gobernador Gavin Newsom en una declaración escrita. “Los distritos escolares deben prepararse para estos escenarios para que los padres y los niños puedan planificar lo que sucedería si su escuela local se enfrentara al cierre”.

Algunos padres esperan el cierre de la escuela más temprano que tarde, pero otros padres están nerviosos acerca de cómo podrían cuidar a sus hijos mientras van a trabajar.

“Cruzando los dedos, mi empleador me permitiría trabajar desde casa”, dijo uno de los padres en un comentario en línea. “Tendré que encontrar cuidado de niños para mi hijo de 6 años”, dijo otro. “Perder mi trabajo”, dijo una madre. Un padre dijo que había pagado tiempo libre y que se quedaría en casa con sus hijos.

Varios simplemente dijeron: “Llorar”.

Mollie Díaz, una ama de casa de un alumno de cuarto grado de Long Beach, está preocupada porque las escuelas no están haciendo lo suficiente para evitar que los estudiantes propaguen el virus.

“Tenemos familia en otros estados donde cerraron las escuelas por un día para hacer una limpieza profunda. Eso es algo que me haría sentir mejor “, dijo Díaz. “¿Qué medidas están tomando realmente para mantener las escuelas menos infestadas de gérmenes?”

Otros padres están preocupados acerca de cómo sus hijos podrían hacer cualquier tarea en línea, en caso de que se les requiera.

“Solo tenemos una computadora en casa”, dijo Hannah Kurish, madre de dos adolescentes en Long Beach. Ella dijo que ninguna de las escuelas de sus hijas proporciona computadoras portátiles o Chromebooks para los estudiantes. También le preocupa que sus hijas posiblemente traigan a casa el virus como portadoras, ya que tiene un trastorno autoinmune y estaría en peligro si contrajera el coronavirus.

“Tan molesto como sería tenerlos en casa y intentar resolverlo, preferiría que estuvieran en casa para ayudar a detener el virus en lugar de operar bajo las circunstancias”, dijo Kurish.

Según la ciudad, el 12% de los jóvenes en Long Beach no tienen acceso a internet en sus hogares, lo que aumenta la preocupación de que los estudiantes posiblemente tengan que hacer cursos en línea. Para las familias donde los padres no pueden permitirse quedarse en casa o no pueden trabajar desde casa, el cierre de escuelas los pondría en una posición difícil.

“Va a ser trágico”, dijo Chris Callopy, director ejecutivo de la Asociación de Maestros de Long Beach. “Estoy realmente preocupado de que los padres se vean obligados a dejar a niños realmente pequeños en casa porque su empleador no tiene licencia por enfermedad o cuidado de niños disponible”.

Señaló el impacto que podría tener en la gran clase trabajadora y las grandes poblaciones de jóvenes de acogida en la ciudad.

Si LBUSD decide cerrar las puertas de la escuela, el distrito declararía un estado de emergencia— al igual que el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles el martes— y obtendría la aprobación del estado, dijo Callopy. Con esa declaración, las escuelas aún podrían obtener fondos estatales para los días que están cerrados, como en el caso de un desastre natural, anuncio Callopy.

LBUSD ha tenido que hacer eso antes durante los días de calor extremo donde las escuelas salen temprano. En ese caso, los maestros seguirían recibiendo sus salarios, dijo el.

Pero los maestros sustitutos no tendrían suerte si las escuelas cierran, ya que se les paga según los días que trabajan y no tienen los mismos beneficios que los maestros a tiempo completo.

“(Si las escuelas cierran), mis ingresos se cortan”, dijo un maestro sustituto que pidió que no se compartiera su nombre porque les preocupa la reacción profesional. “Ya no me pagan las vacaciones de primavera y otras vacaciones, me preparo para eso, pero no puedo prepararme para esto”.

