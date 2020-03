Eventos del distrito cancelados, grupos externos no se reunieran en las escuelas de LBUSD

Courtesy of the Governor's office

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach está cancelando eventos y reuniones del distrito, mientras continúa teniendo clases normales, para frenar la propagación del coronavirus, anunciaron hoy funcionarios escolares. Esto incluye todos los grandes eventos en interiores, la programación de los sábados (sin incluir cursos a crédito), todo el entrenamiento profesional del distrito que hace que el personal abandone su escuela y todas las reuniones no esenciales de padres y comunidad en todo el distrito.

El distrito escolar también impedirá que los espectadores asistan a eventos deportivos, aunque los juegos continuarán solo con personal esencial, dijo el distrito. También se ha detenido el alquiler de sus espacios escolares para uso de grupos para evitar la propagación del coronavirus.

La declaración incluye docenas de iglesias que regularmente alquilan y se reúnen en auditorios escolares cuando los estudiantes no están en la escuela.

“Según la directiva del Distrito, no habrá permisos hasta nuevo aviso para minimizar la propagación de COVID-19”, explico el distrito a los líderes locales en correos electrónicos. “Las fechas restantes se han cancelado y se reembolsará cualquier tarifa cobrada. Nos disculpamos por cualquier inconveniente.”

La decisión llega el día después de que los líderes estatales recomendaron cancelar o posponer cualquier reunión no esencial de más de 250 personas hasta al menos fin de mes.

“Nuestros esfuerzos de esta semana han incluido aumentar el saneamiento de las áreas de alto contacto con productos antibacterial, recordando a las familias la necesidad de mantener a los estudiantes en casa si muestran síntomas similares a la gripe y reforzando el uso continuo de precauciones universales, especialmente el lavado de manos, para ser utilizado por todos los miembros del personal, estudiantes y visitantes “, dijo el superintendente Chris Steinhauser.

El personal de custodia también estará trabajando para desinfectar las escuelas durante el fin de semana, declaro Steinhauser.

Cuatro personas dieron positivo para el coronavirus en Long Beach, y los funcionarios de salud dicen que seguramente hay más casos no diagnosticados en la comunidad.

El virus ha provocado que las universidades locales muevan las clases en línea para frenar la propagación de COVID-19 en un intento de evitar abrumar al sistema de salud con una gran cantidad de casos. Sin embargo, los funcionarios de salud locales no han recomendado cancelar las clases en Long Beach Unified, algo eso tendría un gran impacto en los estudiantes, especialmente aquellos que no pueden acceder a las lecciones en línea o que tienen padres que no pueden faltar al trabajo.

Sin embargo, algunos cierres de escuelas pueden ser inevitables.

“Es una cuestión de cuándo, no si, algunas escuelas públicas de California enfrentarán el cierre debido a COVID-19”, dijo el gobernador Gavin Newsom en una declaración escrita esta semana. “Los distritos escolares deben prepararse para estos escenarios para que los padres y los niños puedan planificar lo que sucedería si su escuela local se enfrentara al cierre”.

