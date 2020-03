El Departamento de Agua de Long Beach suspende los cortes de agua para apoyar la “salud pública y la limpieza”

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

El Departamento de Agua de Long Beach anunció que suspenderá los cortes de agua para apoyar la salud pública y la limpieza en medio de las preocupaciones sobre COVID-19.

“Nadie debe tener miedo de perder su servicio de agua porque no pueden pagar una factura durante esta crisis de salud pública”, dijo el alcalde Robert García en un correo electrónico a los miembros de la comunidad.

Los funcionarios de la ciudad enfatizaron que este brote de enfermedad respiratoria “no tiene impacto en la calidad o el suministro del agua del grifo de Long Beach y no debe interrumpir el servicio de agua o alcantarillado” a los clientes.

El período de tiempo para esta suspensión seguirá la orientación y las declaraciones de los funcionarios de salud y seguridad, dijeron funcionarios de la ciudad.

El departamento de agua dice que sigue las siguientes guias estatales y federales de salud y calidad del agua relacionadas con el coronavirus, incluidas las nuevas regulaciones que se desarrollen.

García insinuó más acciones que beneficiarán a los residentes en el futuro.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.