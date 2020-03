LBUSD cerrará escuelas por más de un mes

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

Long Beach Unified está cerrando sus escuelas durante las próximas cinco semanas para frenar la propagación del coronavirus, anunciaron el viernes funcionarios del distrito.

LBUSD cerrará todos sus campus, que atienden a más de 72,000 estudiantes, a partir del lunes. Las autoridades planean reabrirlos el 20 de abril después de las vacaciones de primavera programadas regularmente por el distrito.

La decisión se produjo horas después de que los distritos escolares de Los Ángeles y San Diego, los dos más grandes del estado, anunciaron que cerrarían sus campus.

“El cierre es una medida adicional de protección para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus, o COVID-19”, dijeron los funcionarios. “No tenemos ningún caso presunto o confirmado del nuevo coronavirus en nuestras escuelas, pero estamos dando este paso para ayudar a proteger la salud pública”.

LBUSD dijo que aún está explorando formas de seguir educando a los estudiantes y brindando comidas a quienes dependen de los programas de alimentación escolar. El portavoz del distrito Chris Eftychiou dijo anteriormente que el distrito trataría de mantener a los niños aprendiendo en casa a través de paquetes de tareas o herramientas en línea.

“Estamos enfrentando una crisis de salud sin precedentes en nuestra comunidad, y nueva información está surgiendo rápidamente”, dijo el distrito en su anuncio. “Es probable que nuestra comunidad vea muchos más casos de COVID-19 en las próximas semanas y meses y esto requerirá una respuesta medida y sostenida”.

El distrito dijo que los estudiantes deben quedarse en casa y tratar de minimizar el contacto social.

“Compartiremos información más detallada lo antes posible sobre cómo las familias pueden apoyar el aprendizaje de los estudiantes durante el cierre de las escuelas”, dijo el LBUSD.

Las autoridades recomiendan que las familias eviten dejar a los niños con personas mayores que son más vulnerables al impacto del virus.

“Los estudiantes deben quedarse en casa y minimizar el contacto social tanto como sea posible para mantener a los cuidadores y los miembros adultos de la familia a salvo”, dijo el distrito. “No se ha demostrado que los niños sean un grupo de alto riesgo de enfermedades graves por este virus. Sin embargo, pueden transmitir el virus a los más vulnerables “.

El alcalde Robert García dijo que la ciudad está trabajando con el distrito escolar para establecer formas “para continuar el proceso de aprendizaje y proporcionar comidas a nuestros estudiantes que confían en ellos. Estamos considerando qué opciones de cuidado infantil, si las hay, podemos extender a las familias durante este cierre no planificado ”.

La mayoría de los estudiantes de LBUSD califican para el programa de almuerzo gratis o reducido del estado, y algunas escuelas tienen hasta el 80% de los estudiantes que lo utilizan.

Kelly Colopy, directora del departamento de salud de la ciudad, dijo a los líderes empresariales el viernes por la mañana que el programa de almuerzo gratuito con LBUSD continuará e incluirá sitios de entrega en la ciudad para las comidas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos están trabajando para que esté listo para mediados de la próxima semana. La ciudad está trabajando con la fundación comunitaria para establecer fondos de ayuda de emergencia para pagarla, dijo.

Si se requiere trabajo de clase en línea, es probable que algunos estudiantes no puedan completarlo. Según la ciudad, el 12% de los jóvenes en Long Beach no tienen acceso a internet en sus hogares. Para las familias donde los padres no pueden permitirse quedarse en casa o no pueden trabajar desde casa, el cierre de escuelas los pondría en una posición difícil.

“Va a ser trágico”, dijo anteriormente Chris Callopy, director ejecutivo de la Asociación de Maestros de Long Beach. “Estoy realmente preocupado de que los padres se vean obligados a dejar a niños realmente pequeños en casa porque su empleador no tiene licencia por enfermedad o cuidado de niños disponible”.

También señaló el impacto que podría tener en la gran clase trabajadora y las grandes poblaciones de jóvenes de acogida en la ciudad.

La Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles también ha ordenado que todas las escuelas del condado cierren, a partir del lunes 16 de marzo, en medio de las preocupaciones actuales sobre el nuevo coronavirus, según varios distritos escolares.

El departamento del condado, la agencia regional de educación más grande de la nación, el viernes 13 de marzo por la mañana, pidió a todos los distritos que mantengan las escuelas cerradas hasta el 27 de marzo, según los distritos escolares unificados de Torrance y Walnut Valley.

