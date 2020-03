SoCal Edison dice que no desconectará la energía de las facturas sin pagar durante la epidemia de coronavirus

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

Por el momento, SoCal Edison dice que no cortará el suministro eléctrico a los clientes con facturas sin pagar.

“Para ayudar con los posibles desafíos financieros debido a COVID-19, estamos suspendiendo temporalmente las desconexiones para los clientes que no pueden pagar su factura de electricidad”, dijo la empresa de servicios públicos en Twitter. “Como siempre, SCE puede ayudar a los clientes que necesitan ayuda para pagar sus facturas”.

Edison dirigió a cualquier cliente con problemas para pagar su factura al programa de asistencia de facturas de la empresa de servicios públicos.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.