Long Beach cerrará edificios públicos, renunciará a tarifas, modificará reuniones

Long Beach está suspendiendo las multas de cargos por pagos atrasados y citaciones, cerrando edificios públicos y haciendo otras modificaciones a los horarios y actividades de las reuniones con la esperanza de detener la propagación del coronavirus, anunciaron funcionarios el sábado.

Los cambios, que entrarán en vigencia el lunes, 16 de Marzo, incluyen:

Instalaciones de la ciudad

• La ciudad suspenderá las multas e intereses por pagos atrasados ​​de servicios públicos y citaciones de estacionamiento, tarifas de licencias comerciales y multas de biblioteca que se incurran a partir del 15 de marzo y al menos hasta el final del mes. La ciudad también devolverá las tarifas del parque de la ciudad y otras tarifas de la ciudad por actividades y eventos cancelados en las instalaciones de la ciudad.

• El Ayuntamiento y el Edificio de la Administración Portuaria permanecerán cerrados al público hasta el 31 de marzo, o hasta nuevo aviso, y se alentará a los residentes a usar servicios y teléfonos en línea. Los servicios esenciales de la ciudad continuarán, pero los servicios en persona en el Ayuntamiento se suspenderán hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso. Los empleados de la ciudad aún deben presentarse a trabajar el lunes como estaba previsto.

• Varias instalaciones estarán cerradas hasta fin de mes, incluyendo: la oficina de Parques, Recreación y Marina, la oficina de deportes, centros de recreación comunitaria, el Centro de Navegación Leeway, piscinas comunitarias, la Piscina Belmont y el Museo del Centro de Naturaleza El Dorado.

• Los parques de la ciudad, los parques de patinaje y los parques para perros, el parque regional El Dorado East, los senderos del Centro de Naturaleza y los campos de golf permanecerán accesibles al público y su mantenimiento y mantenimiento continuarán. Las oficinas de Marina permanecerán abiertas.

• Las playas públicas permanecerán accesibles al público; sin embargo, todos los eventos públicos planificados se han cancelado hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso.

• Todos los programas de recreación, clases, permisos y reservas, junto con actividades deportivas para jóvenes y adultos, se cancelan hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso.

• El aeropuerto de Long Beach permanece abierto.

Servicios para los mayores de edad

• Los centros para personas mayores permanecerán abiertos, con servicios limitados. Los almuerzos para adultos mayores estarán disponibles de 11 a.m. a 1 p.m. (con distanciamiento social apropiado) en Cesar Chavez Park (401 Golden Ave.), El Dorado Park West (2800 N. Studebaker Road), Expo Center (4321 Atlantic Ave.), McBride Park (1500 Martin Luther King Jr. Ave.) , Ramona Park (3301 E. 65th St.) y Silverado Park (1545 W. 31st St.). El Long Beach Senior Center (1150 E. Fourth St.) permanecerá abierto de 8 a.m. a 1 p.m. De lunes a viernes con servicio de almuerzo solamente.

Cuidado de los animales

• Los Servicios de Cuidado de Animales de Long Beach permanecerán abiertos e implementarán protocolos temporales para proteger a la comunidad y al personal, y garantizar que los animales en el refugio continúen recibiendo atención.

• Los servicios de adopción continuarán con un distanciamiento social apropiado.

• Los oficiales de control de animales continuarán atendiendo los problemas de salud y seguridad pública más urgentes de la comunidad.

• La licencia de mascotas se puede hacer en el refugio mediante buzón; por correo enviando el pago a: 7700 E. Spring St. Long Beach, CA 90815; por teléfono llamando al 562-570-3081; o en línea en longbeachanimalcare.com.

Bibliotecas

• Las bibliotecas públicas de la ciudad permanecerán cerradas hasta el 31 de marzo o hasta nuevo aviso. Mientras las bibliotecas están cerradas, la Biblioteca Pública de Long Beach está relajando su política de préstamos: se suspenderán todos los cargos por mora y se extenderán las fechas de vencimiento durante este período, se suspenderán las retenciones de los clientes, los usuarios pueden retener los artículos que ya han tomado prestados, los artículos pueden ser devuelto en libros al aire libre en cualquiera de las 12 ubicaciones de la ciudad.

• Se alienta a los usuarios a hacer uso de la colección de recursos digitales de la biblioteca disponible las 24 horas, los 7 días de la semana: libros electrónicos y audiolibros electrónicos para niños y adultos, revistas, música y películas están disponibles para transmisión y descarga gratuitas, y los estudiantes también pueden acceder gratis en línea tutoría y recursos de aprendizaje;

• El personal de la biblioteca está disponible para brindar asistencia a través de una referencia telefónica al 562-570-7500, de martes a sábado, de 10 a.m. a 5 p.m.

Otros servicios

• Todos los servicios que requieran visitas en persona o asistencia de mostrador de servicio público (incluidas las licencias y los permisos de construcción) se suspenderán o se pondrán a disposición por teléfono, en línea o por correo electrónico.

• El Departamento de Agua de Long Beach cerrará su Edificio de Administración a partir del lunes al menos hasta fin de mes. Todos los servicios que requieran visitas en persona o asistencia de mostrador de servicio se suspenderán y se pondrán a disposición solo por teléfono, en línea o por correo electrónico.

• Los servicios de inspección de edificios continuarán.

• Las instalaciones de salud están abiertas para servicios esenciales; sin embargo, la Autoridad de Vivienda estará cerrada a visitas en persona y los servicios se proporcionarán en línea o por teléfono.

• El mostrador de negocios del Departamento de Policía de Long Beach en la sede de la policía permanecerá abierto, aunque la ciudad alienta a todos a llamar al 562-435-6711 para asistencia policial que no sea de emergencia y al 562-570-7260 para información general y preguntas sobre la presentación de informes policiales.

• Las visitas a la cárcel se reducirán con la excepción del clero y los abogados.

• Todos los servicios de obras públicas se mantendrán en su lugar, con la excepción de los envíos de permisos en persona, que se pueden realizar en línea en longbeach.gov/lbds/building/permit-center/online/.

• La recolección de basura y el barrido de calles continuarán según el horario habitual.

• Energy Resources proporcionará la restauración del servicio de gas a los clientes que actualmente están desconectados por falta de pago. Para obtener más información, visite: longbeach.gov/energyresources.

• Se suspenderán los servicios de pasaportes y ceremonias civiles proporcionados por la oficina del Secretario de la Ciudad.

Tarifas

• Para ayudar financieramente a los residentes y las empresas, la ciudad suspenderá las multas e intereses por pagos atrasados ​​por servicios públicos y citaciones de estacionamiento, por tarifas de licencias comerciales y multas de biblioteca que se incurran a partir del 15 de marzo y al menos hasta fines de marzo.

• La ciudad también devolverá las tarifas del parque de la ciudad u otras tarifas de la ciudad por actividades y eventos cancelados en las instalaciones de la ciudad.

Reuniones de la ciudad

• La reunión del Consejo de la Ciudad de Long Beach de la próxima semana tendrá lugar por teleconferencia.

• Las reuniones del Consejo de la Ciudad del 24 de marzo y el 7 de abril serán canceladas o conducidas por teleconferencia. Se alientan los comentarios electrónicos.

• Las reuniones de la Comisión se suspenderán o se realizarán por teleconferencia al menos hasta abril o hasta nuevo aviso.

• Los comentarios escritos también pueden enviarse por correo electrónico a [email protected]

• Las Cámaras del Consejo estarán abiertas a comentarios del público en general, pero los funcionarios de salud pública alientan los comentarios electrónicos.

Para asistencia adicional, por favor llame al 562-570-INFO (4636).

