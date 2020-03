LBUSD ofrecerá a los niños acceso a Chromebooks, internet en el hogar

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach planea educar a sus más de 70,000 estudiantes durante un cierre de cinco semanas dándoles acceso a una computadora portátil Chromebook, y tambien acceso a internet en el hogar, dijeron el miércoles, 18 de marzo, las autoridades.

Las familias que necesiten un dispositivo de acceso a Internet podrán solicitarlo. La superintendente adjunta Jill Baker dijo que los dispositivos aún no han llegado, pero que han sido ordenados.

Mientras tanto, los maestros del distrito tendrán una reunión de personal en línea el lunes con sus directores para describir cómo serán las próximas semanas de “aprendizaje en el hogar”.

“En los próximos días habrá una serie de comunicaciones sobre esto”, dijo Baker en la reunión de la Junta de Educación el miércoles. “Esta es toda una infraestructura que se implementó en los últimos dos días. Estamos tratando de descubrir cómo pueden las familias y el personal acceder a las cosas de la manera más simple posible”.

El aprendizaje en el hogar será para estudiantes de educación general y especial, y consistirá en “tareas no calificadas relevantes y basadas en estándares”, dijo Baker.

Después de tres semanas de oportunidades de aprendizaje en el hogar, el distrito tomará la semana libre prevista para las vacaciones de primavera. Si las clases en persona pueden reanudar el 20 de abril, lo harán.

Baker y el superintendente Chris Steinhauser enfatizaron que habrá actualizaciones regulares disponibles en lbschools.net, e instó a los padres a buscar más información allí.

Todavía no se han resuelto otros detalles importantes sobre el resto de este año escolar, principalmente debido a la incertidumbre acerca de cuánto durará el cierre en Long Beach y en todo el estado. Steinhauser, sin embargo, refutó las suposiciones de que un cierre más prolongado que las cinco semanas planeadas era inevitable.

El distrito, el dijo, había recibido numerosas llamadas después de la declaración del gobernador Gavin Newsom de que pensaba que era probable que las escuelas estatales no se reanudaran este año escolar.

“No se ha tomado la decisión de cerrar las escuelas por el resto del año”, dijo Steinhauser. “Haremos una promesa de mantener una comunicación constante”.

Los padres han tenido preguntas sobre las ceremonias de graduación y otros detalles que no se responderán hasta que esa imagen sea más clara, dijeron las autoridades.

Steinhauser también respondió a un rumor que había circulado en las redes sociales de que a los maestros de Long Beach solo se les pagaría durante la primera semana del cierre. El LBUSD, el empleador más grande de Long Beach, continuará pagando a sus más de 10,000 empleados.

“Nuestros empleados que son a tiempo completo o equivalentes a tiempo completo, se les paga a todos”, dijo Steinhauser. “Nuestros empleados por hora, como sustitutos, no lo son; a medida que esas leyes cambien a nivel estatal y nacional, abordaremos eso ”.

La reunión de la Junta de Educación del miércoles contó con poca asistencia, con solo tres de cinco miembros presentes. El presidente de la junta, Jon Meyer y Felton Williams, evitan las reuniones públicas porque tienen más de 65 años, según la directiva de Newsom el domingo.

La reunión estuvo llena de buen humor, ya que los empleados del distrito llevan largas horas tratando de cambiar el método de educación de sus estudiantes.

“Esto me recuerda cómo Long Beach se recuperó después del terremoto”, dijo Steinhauser. “En todos los tiempos difíciles, hay guarniciones de plata, tenemos que recordar eso”.

Una cosa de la que el distrito tiene certeza es su plan para continuar distribuyendo desayunos y almuerzos gratuitos a los niños de Long Beach, un programa que ha sido enormemente popular y bien utilizado esta semana. El lunes, se recogieron 5.100 comidas de los campus de LBUSD y el martes ese número había aumentado a 6.900. Los números preliminares para el miércoles fueron más de 8,000 comidas.

“Tenemos mucha comida, tenemos comida para alimentar a las personas”, dijo Baker.

Esta semana, todos los campus del sistema (excepto CAMS en CSU Dominguez Hills) ofrecen comida de 8 a 9 a.m. y de 11:30 a.m. a 1 p.m. Baker dijo que el distrito continuará alimentando a todos los niños de 1 a 18 años mientras dure el cierre, aunque pueden reducir la cantidad de campus.

Kerr elogió al Director de Servicios de Nutrición, Mark Chavez, por la velocidad de su departamento para cambiar su propósito durante el descanso de dos días del fin de semana pasado.

“Wow, has hecho cosas increíbles”, dijo. “Ese fue un tremendo giro en unos pocos días. No podría estar más orgullosa”.

