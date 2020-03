Cómo los estudiantes de LBUSD pueden obtener computadoras portátiles, internet y comidas gratis

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

Los campus del Distrito Escolar Unificado de Long Beach están cerrados hasta al menos el 3 de mayo, pero los más de 70,000 estudiantes del distrito aún tienen acceso a instrucción en línea y servicios vitales que incluyen comidas gratuitas. Así es como las familias pueden acceder a estos recursos.

Oportunidades de aprendizaje en el hogar

Mientras que los campus del distrito están cerrados, los estudiantes recibirán instrucción a través del centro “Oportunidades de aprendizaje en el hogar,” o “Home Learning Opportunities” en ingles, del LBUSD. Haga clic aquí para visitar el sitio web.

Una vez en el centro, navegue a su escuela, luego busque a sus maestros para obtener instrucciones sobre cómo acceder a Google Classroom para recibir instrucciones y tareas.

Según la superintendente adjunta de LBUSD Jill Baker, este trabajo escolar será “relevante y basado en estándares”, pero no será calificado.

Los estudiantes de educación especial pueden encontrar recursos adicionales en el centro de Oportunidades de aprendizaje en el hogar y en las páginas de sus escuelas.

Computadoras portátiles “Chromebooks”

A los estudiantes que tienen acceso a una computadora en casa se les pide que usen esa computadora, pero los estudiantes que la necesiten pueden retirar un Chromebook para usar en casa durante los cierres.

Se distribuirán en Cabrillo High School, Hughes Middle School, Jordan High School, Lakewood High School, Millikan High School y Poly High School.

Cualquier persona que necesite un Chromebook puede presentarse en esos campus entre las 8am y las 11am del miércoles 25 de marzo al viernes 27 de marzo.

Se requiere una identificación de estudiante para retirar un Chromebook.

Internet en casa

Aquellos que necesitan Internet en casa tendrán la capacidad de obtener un punto de acceso a Internet en el hogar del distrito o un plan de Internet de bajo costo a través de un proveedor. Se proporcionará más información sobre ambas opciones en los sitios de distribución al recoger Chromebooks.

Las comidas

Se proporcionará servicio de comida gratuito durante la duración del cierre. Todos los niños de 1 a 18 años, no importa si son estudiantes o no, pueden recoger las comidas de 11:30am a 1pm de lunes a viernes. Las comidas serán almuerzos para llevar, así como un desayuno para comer a la mañana siguiente.

Las comidas serán atendidas en todos los campus de LBUSD excepto Beach / Reid, Browning, CAMS, Lowell, Millikan, Naples, PAAL, Renaissance, Sato y Stanford.

El portavoz de LBUSD, Chris Eftychiou, dijo que el distrito distribuyó 39,767 comidas la semana pasada.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.