Las escuelas de Long Beach cerrarán por el resto del año; se cancelan las ceremonias de graduación

This is a special collaborative between the Signal Tribune and the Long Beach Post to provide the Spanish-speaking community with information on the novel coronavirus, COVID-19.

Esta es una colaboración especial entre el Signal Tribune y el Long Beach Post para proporcionar a la comunidad latina información sobre el nuevo coronavirus, COVID-19.

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach anunció oficialmente que sus escuelas estarán cerrados hasta el final del año escolar durante una reunión de la Junta de Educación el miércoles por la noche.

“Es un anuncio que todos esperamos no tener que hacer”, dijo el superintendente Chris Steinhauser en la reunión.

En una declaración escrita, Steinhauser dijo que “la principal prioridad del distrito sigue siendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal”.

El anuncio se produce un día después de que el gobernador Gavin Newsom y el superintendente estatal Tony Thurmond dijeron que las escuelas en todo el estado no volverían a abrir hasta la caída en un esfuerzo por poner fin a la propagación de COVID-19 en el estado.

“Debido a las preocupaciones actuales de seguridad y las necesidades de distanciamiento social en curso, actualmente parece que nuestros estudiantes no podrán regresar a las escuelas antes del final del año escolar”, escribió Thurmond en una carta dirigida a los funcionarios estatales. “Esto no sugiere que la escuela haya terminado para el año, sino que debemos hacer todos los esfuerzos para fortalecer nuestra educación a través de la educación a distancia”.

El LBUSD había anunciado previamente un cierre hasta el 4 de mayo.

Además del cierre de las escuelas, el anuncio del miércoles también declaró que las ceremonias de graduación no se llevarán a cabo en persona, una noticia devastadora para los miles de estudiantes de último año de secundaria que se graduarán.

“Entendemos la gran importancia de los eventos de graduación, y estamos considerando formas de proporcionar ceremonias alternativas”, dijo Steinhauser.

En la reunión de la junta el miércoles, era obvio que el personal estaba preocupado por los estudiantes en su último año de secundaria.

“Esto no es nada de lo que ninguno de nosotros quería que pasaran”, dijo Steinhauser.

Miembro de la junta, Megan Kerr, agregó: “Lamento mucho que esté resultando de esta manera y no de la forma en que soñaste y de la forma en que te lo merecías”.

Los estudiantes de LBUSD recurrieron a las redes sociales para expresar su tristeza por la pérdida de graduación, graduación y otras actividades de alto nivel.

La recientemente coronada campeóna de baloncesto de la CIF-SS y la presidente de la clase senior de Wilson High, Samiya Terry, tuiteó: “La gente necesita entender que literalmente fuimos abofeteados con la edad adulta de la nada. Se suponía que estos dos meses hasta la graduación serían un pequeño empujón al mundo exterior “.

El distrito ha distribuido miles de Chromebooks para que los estudiantes accedan a su portal de Oportunidades de aprendizaje en el hogar, lo que les permite hacer el trabajo escolar e interactuar con sus maestros desde casa.

El plan actual de tareas no calificadas continuará hasta el final de la próxima semana, luego el LBUSD y sus maestros tomarán las vacaciones de primavera planificadas del 13 al 17 de abril. Habrá un cambio dramático cuando la escuela digital se reanude el 20 de abril.

“Sin embargo, al regreso del receso de primavera el 20 de abril, los estudiantes serán responsables de las tareas y la participación”, según el comunicado. “Se proporcionarán más detalles sobre la calificación / responsabilidad”.

La reunión de la Junta de Educación se celebró de forma remota el miércoles. El distrito tiene más de 70,000 estudiantes.

El año escolar se extiende hasta el 12 de junio. Las clases de otoño están programadas para comenzar el 1 de septiembre.

El Long Beach Post también organizará una sesión de preguntas y respuestas en vivo con el superintendente de LBUSD Chris Steinhauser a la 1 p.m. Viernes en Facebook y Twitter.

To read the English version of this story click here.

Para leer la versión en inglés de esta historia, haga clic aquí.