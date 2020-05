El Programa de Great Plates Delivered por la ciudad de Long Beach ofrece comidas a personas mayores

Pier 76, un restaurante de mariscos de Long Beach, se encuentra entre los proveedores de alimentos contratados por el Programa The Great Plates Delivered para preparar comidas para personas mayores vulnerables.

La Ciudad de Long Beach está lanzando un servicio gratuito de entrega de comidas para personas mayores, según un comunicado de prensa de la Ciudad el viernes 29 de mayo.

El programa Great Plates Delivered puede entregar tres comidas al día a 600 adultos mayores que reúnan los requisitos.

Las comidas serán proporcionadas por los proveedores de alimentos y restaurantes de Long Beach que han sido afectados por la pandemia de coronavirus.

Los proveedores de alimentos seguirán las pautas de salud y seguridad al preparar las comidas, y se solicitará a los servicios de entrega y a los conductores que se sometan a verificaciones de antecedentes.

El gobernador Newsom anunció por primera vez el programa en abril. El programa es el primero de su tipo y se brindará en colaboración con los condados, ciudades y tribus del estado para permitir que las personas mayores se queden en casa durante la crisis de salud en curso.

“Continuamos trabajando duro para apoyar a nuestros adultos mayores durante esta crisis de salud pública”, dijo el alcalde Robert García. “Estamos agradecidos con el Gobernador Newsom y FEMA por reconocer esta necesidad crítica y por hacer posible este programa”.

Las comidas diarias recibidas a través del programa The Great Plates Delivered se pueden almacenar fácilmente en el refrigerador o congelar para su posterior consumo.

Para ser elegible para el programa, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

-Ser residentes de la ciudad de Long Beach

– Tener 65 años o más; o 60-64 años de edad si se le diagnosticó previamente, estuvo expuesto o tuvo un alto riesgo de contraer COVID-19

-Vive solo o con otra persona mayor que sea elegible para la entrega de comidas

-No estar inscrito en otros programas estatales o federales de asistencia nutricional

-Lucha para obtener y cocinar alimentos.

-Gana un ingreso anual entre $ 24,980 y $ 74,940 para una sola persona o entre $ 33,821 y $ 101,460 para dos personas.

Los residentes elegibles pueden completar una solicitud en línea a través del sitio web de la Ciudad o llamar al (562) 570-INFO (4636) y elegir la opción número 5.

Se utilizará el mismo número de teléfono para responder preguntas sobre el programa de la comunidad. Los residentes también pueden enviar sus preguntas por correo electrónico a [email protected] Los operadores responderán a los mensajes telefónicos. Los traductores también están disponibles si es necesario.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) aprobó el programa para operar hasta el 10 de junio. El Estado de California planea solicitar que el programa se extienda hasta julio.

La Ciudad comenzó un proceso de licitación a principios de este mes para contratar proveedores de alimentos participantes. Los proveedores de alimentos seleccionados incluyen:

-5000 Pies

-Bahn Thai Restaurant

-Bebot Filipino Soul Food

-Egg Heaven Cafe

-El Paisa Restaurant

-Hamburger Mary’s Long Beach

-La Guanaquita Restaurant

-Michael’s Pizzeria Downtown

-ONell’s Comfort Kitchen

-Pier 76

-Restauration

-Starling Diner

-Taboon Mediterranean

-TGIS Catering Services

-The 908

-The Little Brass Café Express