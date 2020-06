Protesta pacífica contra la brutalidad policial interferida por múltiples fuerzas policiales y saqueadores mal intencionados

La protesta contra la brutalidad policial por la muerte de George Floyd por parte del Departamento de Policía de Minneapolis se organizó con la intención de ser pacífica. Y fue pacífica, hasta que los policías interfirieron.

Inicialmente, la protesta pacífica estaba programada para comenzar a las 3p.m. el domingo 31 de mayo por el grupo local The Daily Diddi frente el Departamento de Policía de Long Beach en 400 West Broadway.

Sin embargo, cuando la ciudad se enteró, enviaron equipos durante la noche para establecer lo que parecían ser las barreras del Grand Prix de Long Beach, en todo el perímetro de la estación LBPD.

Más de 3000 personas marcharon por las calles de Long Beach, gritando sobre la brutalidad policial y recordando a George Floyd y Breanna Taylor, dos personas negras que fueron asesinadas por la policía.

Los manifestantes marcharon por toda la calle Broadway desde el Departamento de Policía de Long Beach en la Chestnut hasta la Cherry Avenue y regresaron a Ocean Boulevard, gritando las últimas palabras de Floyd, “No puedo respirar”, ante Derek Chauvin, ex oficial del Departamento de Policía de Minneapolis, quien causo que la muerta de Floyd debido a la asfixia al arrodillarse sobre su cuello durante casi nueve minutos.

En la intersección de Ocean Boulevard y Alamitos, casi todos los participantes se arrodillaron y tuvieron un poderoso momento de silencio en solidaridad.

Debido a la gran cantidad de manifestantes, muchos se separaron en grupos más pequeños, algunos continuaron marchando de regreso a Broadway, otros se detuvieron para repostar en medio del clima de más de 80 grados. Muchos miembros de la comunidad esperaban al margen con agua y bocadillos para proporcionarles a los manifestantes.

Marcharon a través del tráfico por la Ocean Boulevard y Long Beach Boulevard, donde varios automóviles tocaron la bocina en solidaridad.

Alrededor de este tiempo es cuando una alerta de emergencia notificó a los residentes que la Ciudad estaba implementando un toque de queda a las 8 p.m. como un estado de emergencia fue declarado.

En la intersección de Pine Avenue y 3rd Street era una historia diferente. Unos 30 oficiales del Departamento de Policía de Long Beach formaron líneas de escaramuzas para evitar que los protestadores pasaran. Más allá de los oficiales había un estimado de 17 vehículos LBPD. Los manifestantes continuaron manteniéndose en paz al sentarse, arrodillarse o pararse en su lugar.

La hora era alrededor de las 5:30 p.m. Fue entonces cuando se emitió otra alerta de emergencia que indicaba que el toque de queda ahora se había movido a las 6:00 p.m.

El intercomunicador de la policía entregó un mensaje: “Soy oficial de la policía de la ciudad de Long Beach, este momento declaro esta asamblea ilegal y en nombre de el estado de California, ordeno a los reunidos en esta area a dispersarse inmediatamente, si no lo hacen seran arrestados o sujeto a acción policial. La acción policial podría incluir el uso de la fuerza que puede provocar lesiones graves … Esta fuerza puede incluir, entre otros, el uso de armas de impacto, el despliegue de un dispositivo de control electrónico o agente químico, o una mordedura de un perro policía “.

Los manifestantes continuaron esperando hasta después de las 6 p.m., cuando el LBPD comenzó a moverse hacia ellos, advirtiéndoles que si no se dispersaban, serían arrestados. LBPD finalmente los expulsó.

Al mismo tiempo, los saqueadores comenzaron a atacar a varios negocios en The Pike Outlets y el City Place Shopping Center. Muchos protestantes pacíficos corrieron para crear barricadas humanas para evitar que los saqueadores entraran en los negocios, pero no pudieron proteger a todos.

Mientras tanto, LBPD había bloqueado a los protestantes en Pine Avenue y 3rd Street desde todas las direcciones, norte, oeste, sur y este.

Los protestantes permanecieron en gran parte pacíficos, aparte de algunos individuos en la multitud que soltaron fuegos artificiales dirigidos a los oficiales. Los protestantes pacíficos les gritaron que se detuvieran, que se suponía que era una protesta pacífica.

Un hombre negro estaba parado con su hijo sobre sus hombros frente a la policía, aunque no les dispararon, varios policías tenían sus armas levantadas. Una nota importante, no todos los LBPD tenían cámaras corporales.

Las tensiones aumentaron a medida que unas persona de los edificios de WeWork en la esquina comenzaron a arrojar objetos, algunos golpearon a los protestantes pacíficos, otros casi a la policía. Los manifestantes intentaron mantener la paz bloqueando los lanzamientos de objetos a LBPD por los individuos mal intencionados con el uso de sus signos.

LBPD comenzó a disparar hacia la dirección general donde los estaban los individuos que arrojaron objetos que tenían intenciones diferentes a las de los manifestantes pacíficos. El Signal Tribune observó específicamente en Pine Ave. y Broadway alrededor de las 6 pm el domingo, mayo 31 que la policía disparaba balas de goma. Los policías también portaban pistolas y porras, pero esas no se les dispararon con esos en el momento y el lugar donde se encontraba el Signal Tribune .

Una de las balas de goma casi golpeó a una de nuestras reporteras, Kristen Farrah Naeem.

El periodista Latino, Adolfo Guzmán-López, de KPCC, fue golpeado en el cuello por una de las balas de goma. Está bien a partir del lunes 1 de junio, ya que su tráquea no estaba dañada. Abajo esta un tweet de el despues de el golpe.

I just got hit by a rubber bullet near the bottom of my throat. I had just interviewed a man with my phone at 3rd and Pine and a police officer aimed and shot me in the throat, I saw the bullet bounce onto the street @LAist @kpcc OK, that’s one way to stop me, for a while pic.twitter.com/9C2u5KmscG

— Adolfo Guzman-Lopez (@AGuzmanLopez) June 1, 2020