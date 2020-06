Miembros de la comunidad anuncian que comenzarán el proceso para destituir al alcalde Robert García

Con las Cámaras Cívicas cerradas una vez más y la banda de punk WACKO tocando música hardcore apropiada para la ocasión, los manifestantes afuera anunciaron que comenzarán el proceso para destituir al alcalde Robert García, mientras que el Concejo Municipal de Long Beach discutió una iniciativa de calle abierta, una ley para prohibir estrangulamientos a manos de la policía, nueva tecnología para el Departamento de Policía de Long Beach y un nuevo asistente del administrador de la ciudad en su reunión del 16 de junio.

Calendario de consentimiento

Antes de que comenzara la votación, el alcalde Robert García anunció que dos puntos fueron retirados de la agenda del 16 de junio, incluido el punto 3, el punto de el LBPD solicitando permiso para destruir documentos pasados.

García también anunció que el abogado de la ciudad solicitó una moratoria de un año sobre la destrucción de estos documentos, que incluían registros sobre el uso de revisiones de uso de fuerza, investigaciones de quejas de asuntos internos y revisiones de cumplimiento policial.

El consejo votó para aprobar el resto del calendario.

Comentarios públicos

Después de semanas de no poder llamar, a los residentes se les permitió hacer comentarios telefónicos limitados sobre los temas de la agenda.

Algunos de los comentarios fueron complementarios, la mayoría criticaron a García y al resto del consejo.

“En menos de un mes ha habido más de una docena de protestas en Long Beach pidiendo el fin de la viciosa brutalidad de LBPD, muchos han asistido por miles. Soy muy consciente de que ha sacado el tema de la agenda de hoy para destruir los registros policiales, pero eso no lava la sangre de sus manos. Le vi aprobar el año pasado el contrato sindical LBPD que establece que está tratando de eludir SB1421 al permitir que el POA [asociación de oficiales de policía] bloquee cualquier solicitud de registro. La LBPD no nos engaña diciendo que revisarán el procedimiento de los registros. Han aprobado LBPD destruyendo registros de mala conducta policial durante años, no pierdan su tiempo con un reformismo débil. La sangre de los que LBPD brutaliza está en sus manos y la gente está enojada. Si desea continuar llevando millones, cientos de miles [de dolares] a los POA para proteger a los policías violentos, yo sugiero que renuncien y se ahorrara el dolor de cabeza, vamos por todos ustedes. Quieres quedarte en la oficina; desembolse al LBPD y invierte en el Presupuesto Popular “, dijo Victor Bouzi, un residente de Long Beach.

Mientras tanto afuera, los manifestantes habían comenzado a tomar el micrófono cuando la policía comenzó a emerger en el segundo piso desde dentro del la municipalidad y estaban mirando lo que los protestadores estaba haciendo.

“El alcalde sabe exactamente por qué estamos aquí. Se ha estado escondiendo detrás del frente de ser homosexuales y de piel cafe y se deslizó hasta llegar a la oficina en Long Beach porque eso era lo perfecto para él tiempo en nuestra área. Y parece que funcionó, hasta ahora. No tengo amigos homosexuales ni amigos de piel cafe o negros que apoyen a Robert García, y ahora que su m****a se ha terminado, se está escondiendo en en su oficina”, dijo el vocalista y guitarrista de WACKO, Zaine Drayton.

Drayton continuó: “El alcalde está en cohortes completos con el Departamento de Policía de Long Beach. El jefe de policía de Long Beach recibe un salario presidencial. El jefe de policía gana tanto dinero como el presidente. ¿Qué significa eso? Trabajo en una escuela, no tenemos m****a en esa escuela, los recursos educativos para los niños de mi escuela no están actualizados. Hay molde en las paredes y pintaron sobre eso porque no hay dinero para la educación”.

Franklin Sims, organizador del evento, anunció formalmente que él, junto con otros miembros de la comunidad, comenzarán el proceso para destituir al alcalde Robert García.

“Hay más de 250,000 votantes registrados en la ciudad de Long Beach. Para que podamos retirar al alcalde García, necesitamos el 10% de ese número. Eso significa más de 25,000 firmas de votantes registrados ”, dijo Sims.

“Ese es nuestro objetivo. Seremos examinados, observarán cada nombre y cada dirección para tratar de desacreditarnos, y nos ubicarán por debajo de ese número, porque han invertido millones de dólares en este hombre. Él tiene la mayor inversión en la ciudad, no nosotros. Así que intentarán desacreditarnos y hacer que ese número caiga por debajo de lo que necesitamos, lo que significa que tenemos que ir más allá del número “, continuó Sims.

Sims declaró que el mayor problema era la baja participación electoral. La solución a esto, dijo, era registrarse para votar.

“Este va a ser un proceso, porque tenemos que tener buenas firmas y votantes registrados”.

Sims luego explicó los primeros dos pasos en el proceso; obtener 10 firmas iniciales y escribir un párrafo de 200 palabras explicando por qué el alcalde García no es apto para el cargo.

“Para muchos de ustedes eso no es difícil, eso parece más un límite de caracteres”, dijo Sims.

García ha sido alcalde de Long Beach desde 2014 y actualmente se encuentra en la mitad de su segundo mandato. Está listo para la reelección para un tercer mandato en 2022, gracias a su infame y controversial Medida BBB que eliminó la necesidad de tener que postularse como candidato por escrito y, en su lugar, extendió sus límites de dos períodos de cuatro años a tres terminos de cuatro años

“Podemos deshacernos del alcalde, podemos ayudar a sanar nuestra ciudad, arreglar nuestra ciudad, restaurar Long Beach”, dijo Sims.

Continuó: “Si retiramos al alcalde García, entonces enviamos un mensaje a cada miembro del consejo, que si toma dinero de personas que nos brutalizan, perderán su trabajo”.

“Vamos a retirar al alcalde”.

Antes del final de la protesta, Ezra Leatherwood, miembro de la comunidad dio algunas palabras de aliento a la comunidad, que ha estado activa al pedir a los funcionarios de la ciudad que actúen y eliminen el LBPD durante tres semanas seguidas desde el asesinato de George Floyd.

“Tengo 30 años y nunca he visto tanto progreso. He visto los disturbios, he visto las protestas y he visto que las cosas vuelven a la normalidad, he visto otra muerte, y luego todo se repite. Pero ahora estamos teniendo conversaciones que nunca hemos tenido antes, sobre reinvertir en la comunidad y ver las cosas de manera muy diferente”, dijo Leatherwood.

“Ellos [LBPD] tomarán una situación que no es violenta y la convertirán en muerte, y eso no es nada bueno. Personalmente, siento que necesitamos policías desarmados, excepto por llamadas violentas, pero no todos necesitan patrullar las calles con un arma, especialmente ningún racista”, continuó Leatherwood.

“Echas un vistazo a la nación, hemos estado poniendo el pie en el cuello del gobierno, y está haciendo que mucha gente racista salga y muestre sus verdaderos colores y ha habido muchos linchamientos. Puede que no parezca conectado, pero está en todas las ciudades del país, todos tienen algo en común. Hay un cierto elemento subyacente que está muy unificado y muy corrupto”, dijo Leatherwood.

Continuó: “Nosotros viniendo aquí y manteniendo nuestro pie sobre su cuello obviamente está teniendo un impacto porque estamos causando un cambio en los Estados Unidos, y no les gusta mucho, por lo que están actuando mal, matando gente en el tráfico”.

“No dejes que se pare el movimiento y sigue saliendo y sigue poniendo el pie en sus cuello porque estamos en un punto crucial para tener una oportunidad”, finalizó Leatherwood.

Reunión del Consejo Municipal

El Concejo Municipal votó para aprobar el nombramiento de Linda Tatum como nueva asistente del administrador de la ciudad.

Tom Modica, el administrador de la ciudad, declaró que su papel es vital para Long Beach.

“Ella ha sido fantástica aquí en la ciudad y ha tenido más de 30 años de experiencia muy diversa haciendo grandes proyectos en la región”, dijo Modica.

Tatum agradeció al alcalde y al consejo por su apoyo y elogios.

Modica, el administrador de la ciudad, recientemente recibió la tarea de redactar una resolución afirmando el compromiso de la Ciudad de adoptar el “Marco para la Reconciliación en Long Beach”.

Justo este lunes, Modica anunció cinco nuevos nombramientos de liderazgo, incluido un nuevo Subdirector de la Ciudad, Subgerente Administrativo de la Ciudad, Director de Parques, Recreación y Marina, Director de Servicios de Desarrollo y Subdirector de Servicios de Desarrollo.

Medida de Calles Abiertas

El Concejo Municipal también aprobó un programa que cerraría ciertas calles y vecindarios a través del tráfico para crear espacio para actividades al aire libre.

Según Craig Beak, director de Obras Públicas, el propósito del programa temporal es apoyar el orden más seguro en el hogar y ayudar a aumentar la actividad para los residentes.

El programa proporcionará actividad al cerrar ciertas calles para permitir a los residentes caminar por las áreas con suficiente espacio para la distancia social, o para que los restaurantes ofrezcan comidas al aire libre para los clientes.

“Cuando hablamos de este tipo de cierres de calles, estaría cerrado a través del tráfico y disponible solo para el tráfico local, para los residentes que viven dentro de ese segmento de la calle”. Dijo Beck.

“No permitiríamos que se coloquen estructuras permanentes para garantizar que haya un acceso seguro para los vehículos de emergencia, pero realmente se convertiría en una zona de actividad más segura para los residentes que viven allí”.

Estrangulamientos a Manos de la Policía

El consejo votó para respaldar un proyecto de ley en la Asamblea del Estado de California que prohibiría el uso de tácticas de restricción de la arteria carótida o “estrangulamientos” en los sospechosos por parte de los agentes de policía.

El concejal Al Austin apoyó el punto del orden del día y declaró que sentía que la medida era “obvia”.

“En circunstancias normales, un elemento como este pasará por nuestro comité legislativo estatal”, dijo Austin. “Pero a la luz del momento en que estamos, creo que es importante para nosotros, como muchas otras agencias policiales […] en todo el estado […] y el país, volver a examinar el uso de tácticas de fuerza por parte del departamento de policía”.

Austin también citó un artículo de Los Angeles Times que indica que en una revisión de los registros del Departamento de Justicia de California de 2016 a 2018, 103 personas resultaron heridas en los estrangulamientos.

Dos personas fueron asesinadas y 91 quedaron inconscientes. Además, los afroamericanos representaron el 23 por ciento de las personas heridas, a pesar de que solo representan el 6.5 por ciento de la población del Estado.

El asambleísta Mike Gipson presentó el proyecto de ley de la asamblea el 8 de junio.

Sistema de Informes de LBPD

El consejo votó para otorgar un contrato a CentralSquare Technologies, LLC, para proporcionar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Registros Policiales (RMS).

Lea Ericksen, directora del Departamento de Tecnología e Innovación, declaró que el RMS es un componente crítico de la fuerza policial y que el departamento de policía necesita un nuevo sistema.

“La aplicación actual de RMS ha estado vigente desde 2012”, dijo Ericksen. “El ímpetu para actualizar es doble. Primero, el entorno RMS actual funciona con tecnología antigua que está llegando al final de la vida útil y, segundo, [el] nuevo mandato de presentación de informes establecido por el Departamento de Justicia de los EE. UU. entrará en vigencia en enero de 2021 ”.

Continuó afirmando que las nuevas normas de informes requieren que los departamentos de policía presenten registros de 52 delitos diferentes, en comparación con los nueve delitos anteriores.

Además, el programa permitirá que el LBPD agilice el proceso de grabación al eliminar la necesidad de aplicaciones de terceros.

Ericksen también afirmó que alejarse de un sistema basado en papel hará que las solicitudes de registros públicos sean más fáciles que en el pasado.

Las reuniones del Consejo de la ciudad de Long Beach se llevan a cabo el martes, excepto el último martes del mes. Las reuniones del consejo se llevan a cabo en cámaras del consejo en la plaza del centro cívico, 411. W. Ocean Blvd. Para ver la reunión del ayuntamiento de esta semana, haga clic aquí. Para ver la agenda de la próxima semana, haga clic aquí.