“Estoy vivo por un milagro”: la comunidad de vendedores ambulantes locales marchan en solidaridad con el elotero Bililfo Fernández

Bililfo Fernández, con una máscara azul de los Dodgers, estaba listo para marchar con una multitud de gente reunida temprano en la mañana del jueves 2 de julio en la esquina de la calle 14 St. y Locust Ave. mientras se preparaban para salir a las calles de Long Beach, con carteles pidiendo justicia firme en sus manos.

La marcha fue en apoyo de Fernández, un vendedor ambulante que fue asaltado y robado por dos individuos a punta de pistola en el vecindario de Washington en Long Beach el lunes 29 de junio.

“Lo que quiero es que detengan a los hombres que me agredieron”, dijo Fernández. “Esta vez me pasó a mí, pero mañana puede pasarle a otros […] No quiero que otros sufran y pasen por alto, por lo que pasé […] estoy vivo por un milagro “.

“El lunes, como cualquier otro día que fui a trabajar, todo iba bien”, dijo Fernández en un comunicado al Signal Tribune.

“Les di [lo que pidieron] Nunca pensé que me iban a hacer nada, una vez que les di [el elote], me apuntaron con una pistola y me pidieron el dinero”, dijo Fernández.

Describió el momento en que, mientras ayudaba a dos clientes, los dos sospechosos se acercaron y pidieron elotes.

Dos clientes que habían estado cerca le dijeron al vendedor que querían ayudar, pero no pudieron porque los sospechosos también les apuntaron con un arma. “No pudimos hacer nada, lo sentimos,” le dijieron a Fernández.

Fernández declaró que estuvo en el hospital durante dos días, con las lesiones visibles en la nariz y la cara y una vez que se quitó la gorra azul real, en la cabeza.

“Corrí, pero me alcanzaron y me golpearon”, dijo Fernández sobre los golpes que recibió con una pistola. “Perdí el conocimiento por un par de minutos y es por eso que queremos justicia. Queremos que [los sospechosos] sean encontrados y paguen por lo que están haciendo, no merecen estar en las calles”.

Cuando llegaron la policía y los paramédicos, Fernández dijo que no pudo recordar su propio número de teléfono hasta minutos después.

Decidió ir al hospital solo más tarde ese día, dijo Fernández, en parte porque todavía tenía sus pertenencias con él y esperó hasta que pudiera regresarlas a casa para que su hija lo llevara.

“Tuvimos que llevarlo a la sala de emergencias para que pudieran ayudarlo y tratarlo porque sus heridas eran bastante graves”, escribió Erika Fernández, la hija de Bililfo, en la página de la campaña GoFundMe de la familia. “Le rompieron la nariz y la cabeza con una pistola”.

Hay evidencia en video del crimen, captada por una cámara cercana en la que se puede ver a uno de los dos perpetradores masculinos apuntando con un arma varias veces a Fernández y a personas que intentaban intervenir para ayudar. Se puede ver a ambos hombres atacando a Fernández, quien intentó defenderse pero finalmente se sintió abrumado. El ataque ocurrió en la calle 14 St. y Locust Ave., cerca de la area de Washington en Long Beach.

El vendedor ambulante explicó que le robaron aproximadamente $ 100- $ 120 dólares además de su teléfono.

“Mi hija acababa de regalarme los teléfonos a mí y a mi esposa el 10 de mayo”, dijo Fernández a los reunidos.

“En este momento, me siento un poco mejor”, dijo Fernández en un comunicado al Signal Tribune.

“A veces, cuando quiero levantarme rápido, me mareo, pero no sé si se debe a la medicina o los golpes [que sufrí]”.

Fernández declaró que no volverá a trabajar por otras dos semanas según lo recomendado por su médico.

“Creo que volveré a trabajar, pero ahora tendré miedo”, dijo el vendedor mientras sostenía su cartel de protesta. “No será como antes, donde salí felizmente. Conozco a muchas personas y les hablo, pero ahora, no sé cómo me sentiré el primer día que vuelva a salir “.

Momentos después, la marcha descendió por Pine Avenue con vehículos tocando la bocina en apoyo y los residentes saliendo de sus hogares para dar mensajes de apoyo.

Se hizo una breve parada donde otros vendedores ambulantes también marchaban distribuyendo agua, refrescos o jugo a los que marchaban.

Un coro de “Sin justicia, sin paz” y “La gente unida, jamas sera vencida” resonó por las calles, deteniendo por un instante a los que comian en restaurantes al aire libre para echar un vistazo.

La marcha se detuvo brevemente en el palacio de justicia del gobernador George Deukmejian, donde Samy Rosales, el vecino de Fernández durante mucho tiempo, dirigió a los reunidos en un canto.

“¿Qué queremos?” “¡Justicia!” “¿Cuándo lo queremos?” “Ahora”, respondió la multitud.

Fuera del palacio de justicia, Rosales pidió la unidad. En los días previos a la marcha, los comentarios anti-negros surgieron rápidamente en las redes sociales una vez que se supo que los sospechosos eran negros. Rosales no quiere que este incidente se culpe a toda la comunidad negra.

It’s crazy how people in the comments are using this terrible incident as an excuse to show their true racist selves and generalizing all black people. Probably following in their parents racist ways. I hope these people are found and arrested tho! Justice for this man!! — Cosmic💫Cranberry (@CosmicNaas) July 1, 2020

“Personalmente, soy mexicano, mis padres son de México, digo que no es el momento de hacerlo ahora”, dijo Rosales en un comunicado al Signal Tribune. “Me siento como yo, marché por Black Lives Matter, estuve en primera línea, firmando peticiones, haciendo todo lo que pudimos hacer porque siento que el movimiento Black Lives Matter no es solo para vidas negras.

Continuó: “Representan a todas las minorías en este punto, representan toda la injusticia por la que pasamos en esta comunidad […] así que le digo a toda mi gente, hispanos, todas las minorías, negros, hispanos, todos, que esto es no es el momento, no debemos culparnos unos a otros solo porque algunas personas hicieron algo malo, [eso] no necesariamente hace que toda la carrera sea mala. Estamos aquí, marchamos por la unidad, no deberíamos dividirnos por nuestra raza ni nada, todos deberíamos estar juntos y luchar por el mismo objetivo, que es una comunidad pacífica “.

Se realizó una última parada en el Ayuntamiento de Long Beach, donde otra vendedora ambulante, Leticia Fernández, detalló su propio robo años antes.

“Me dijeron que querían todo mi dinero y me pusieron una pistola en la cabeza”, la vendedora dijo. “No piensas en lo que te va a pasar, les di mi dinero y comencé a correr, cualquier otro ladrón me hubiera disparado. Esa persona llevaba una máscara, así que no vi su rostro. Sentí terror ”, dijo la mujer. Ella dejó su carrito en la escena y no miró hacia atrás.

Después de formar medio círculo, los manifestantes continuaron cantando mientras una bocina de aire, característica de los vendedores ambulantes, sonaba en el fondo.

Dos campañas de GoFundMe fueron realizadas, una por Erika, la hija de Bililfo, y otra por un testigo del crimen, Maria Honorato, para ayudar a pagar los gastos médicos de el vendedor.

Según la campaña GoFundMe de la familia de Erika, Bililfo no tiene seguro médico y actualmente no tiene trabajo debido a la actual crisis de salud.

Ambas campañas se extendieron rápidamente en línea y superaron sus objetivos de donación en menos de 24 horas. La página GoFundMe de Honorato dejó de aceptar donaciones una vez que alcanzó los $ 7,202. GoFundMe de Erika ha recaudado $ 82,733 en el momento de la publicación después de establecer una meta original de $ 6,000.

Un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Long Beach afirma que el LBPD está buscando la ayuda del público para identificar a los dos sospechosos involucrados en el robo a mano armada del vendedor.