“Creo que podríamos estar perdiendo algo que es más peligroso”

Durante una reunión especial el martes 29 de septiembre, la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado de Long Beach (LBUSD) aprobó un Plan de Continuidad y Asistencia del Aprendizaje (LCAP) 2020-21 como lo requiere el Proyecto de Ley del Senado (SB) 98.

El proyecto de ley, que el gobernador firmó como ley el 29 de junio, requiere que las agencias de educación como el LBUSD presenten un plan formal para el año académico que ayude a minimizar la interrupción del aprendizaje de los estudiantes debido a la pandemia actual de COVID-19. Las agencias deben adoptar planes antes del 30 de septiembre y enviarlos al estado antes del 5 de octubre para recibir fondos de ayuda a la educación estatales y federales.

El LCAP adoptado por LBUSD pasó por varios borradores durante el verano, incorporando comentarios que el distrito recibió a través de encuestas y participación de las partes interesadas. Cientos de padres, maestros y activistas también se dirigieron directamente a la junta durante sus reuniones bimensuales durante los últimos tres meses.

Algunos de esos oradores agradecieron al LBUSD y a la junta durante la reunión por escuchar e incorporar sus preocupaciones en el plan, y señalaron que la implementación y la responsabilidad son los próximos pasos.

Tonia Reyes Uranga, quien se postula para el puesto de la junta escolar del Distrito 2 en las elecciones del 3 de noviembre, dijo que aprecia que la junta se tome en serio los comentarios de los padres.

“He visto a padres con sus hijos; a veces están comiendo, están al sol durante una hora y media esperando para hablar contigo”, dijo. “Y saber que los han escuchado, creo que es extremadamente importante”.

Según los requisitos del estado, el LCAP incluye los planes de LBUSD para el aprendizaje a distancia y la instrucción en persona, como garantizar el acceso de los estudiantes a los dispositivos y la conectividad e implementar medidas de salud y seguridad en las escuelas.

El plan también cubre la provisión continua de comidas escolares y el alcance a los padres, y el apoyo al personal y al estudiante en la “salud mental y el bienestar social y emocional”.

Sin embargo, según los padres y maestros que continuaron expresando sus preocupaciones a la junta en la reunión del 29 de septiembre, los estudiantes aún sufren problemas frustrantes con el equipo, migrañas debido al tiempo excesivo frente a la pantalla y rupturas emocionales debido a las horas en línea y el aislamiento.

Mariela Salgado, una comisionada de Parques y Recreación de Long Beach que ha hablado sobre el LCAP, permitió que su hija pequeña compartiera su experiencia con la junta.

“Estoy preocupada porque en mi clase, la mitad de los estudiantes tienen problemas [con el micrófono] con sus Chromebooks”, dijo la hija de Salgado.

Debbie Bober, maestra de tercer grado, compartió su experiencia de un estudiante representativo al que llamó Johnny y que también tenía problemas para conectarse.

Ella describió cómo Johnny llega tarde desde su cama porque nadie en su casa puede ayudarlo. También había situaciones den donde el video o el micrófono no funcionan, por lo que ella no puede escucharlo.

También hay gritos de los padres de fondo y Johnny se mueve con su Chromebook de una habitación a otra para encontrar un lugar más tranquilo o un lugar con mejor conectividad porque la conexión sigue cayendo, dijo Bober.

“Solo se los digo de corazón”, ella dijo. “Este es un niño al que le estoy fallando porque no puedo evitar esas cosas, no puedo arreglar eso. […] No puedo satisfacer las necesidades de mis estudiantes en este momento ”.

Un padre, David Pulitzer, describió cómo su hija de tercer grado, una vez amante de la escuela, está teniendo dificultades para lidiar con la cantidad de tiempo en línea y llora la mayoría de las mañanas porque no quiere asistir a la escuela a través de Zoom.

Instó a la junta a considerar la posibilidad de abrir las escuelas para el aprendizaje híbrido, que es alternativamente en línea y en persona. LBUSD declaró el 10 de septiembre que las escuelas no volverán a abrir para los estudiantes hasta el 28 de enero.

Scott Allen, otro padre y también maestro, dijo que vio a su hija “declinar” con el aprendizaje en línea y también abogó por la apertura de escuelas, a pesar del riesgo para la salud.

“No regresar podría ser un riesgo mayor”, dijo Allen. “Creo que la salud mental es … a veces no se puede ver. […] Hay cosas que nos estamos perdiendo y creo que podríamos estar perdiendo algo que es más peligroso “.

Algunos comentaristas, tanto en persona como en correos electrónicos leídos, abogaron, entre otras cosas, que el LBUSD facilite a los estudiantes la conexión más entre ellos y apoye mejor su bienestar social y emocional, por ejemplo, proporcionando consejeros en las escuelas para apoyo de salud mental .

Sarah Cameron Bennett, madre de dos estudiantes de secundaria, también abogó por la reapertura de la escuela.

Bennett dijo que después de que el distrito anunciara el 10 de septiembre que posponía la fecha de reapertura de la escuela del 5 de octubre al 28 de enero, ayudó a iniciar un grupo de Facebook llamado Reopen Long Beach Schools que ahora tiene 1,700 miembros.

“Nos preocupa la salud mental de nuestros propios hijos que sufren de ansiedad y depresión”, dijo Bennett. “Estamos preocupados por los niños que aprenden a leer desde el jardín de infancia hasta el tercer grado, los niños con necesidades especiales que no inician sesión en las reuniones de Zoom y nos hemos preocupado por aquellos que simplemente son descuidados o abusados ​​en casa”.

Bennett recordó a la junta que LBUSD les había dado a los padres la opción en una encuesta de agosto de comprometer a sus hijos con una estructura de aprendizaje híbrida o aprendizaje en línea.

“Entonces quitaron esa opción”, le dijo a la junta. “Sean transparente. Díganos su objetivo, díganos su objetivo, díganos si se trata de política o de responsabilidad “.

La presidenta de la junta del LBUSD, Diana Craighead, dijo que si bien todos preferirían tener estudiantes en las aulas, depende de cuándo se reduzca el número de casos de coronavirus en el condado de Los Ángeles del nivel más bajo de coronavirus codificado por colores del gobernador Gavin Newsom al siguiente durante un período de 14 días. El condado de Los Ángeles se encuentra actualmente en la zona “púrpura” de casos de virus generalizados.

“Todavía estamos en medio de una pandemia”, dijo Craighead.

Agregó que la decisión de la junta de extender la fecha de reapertura de la escuela del LBUSD hasta el 28 de enero fue para brindar consistencia y estabilidad a sus estudiantes en lugar de traerlos de regreso a la escuela y luego cerrar nuevamente.

En una posible señal de cambio, el condado de Los Ángeles anunció el 29 de septiembre que las escuelas primarias, incluidas las de Long Beach, pronto podrán solicitar exenciones para reanudar la instrucción en persona para estudiantes de el año jardín de infancia a el segundo grado.

“El programa comenzará a aceptar solicitudes a principios de octubre para 30 escuelas por semana y dará prioridad a la emisión de exenciones a las escuelas con porcentajes más altos de estudiantes calificados para comidas gratis / reducidas”, dijo el Departamento de Salud del Condado de Los Ángeles.

Mientras tanto, Craighead enfatizó que cuanto antes se controlen los casos de coronavirus, antes la junta del LBUSD podrá tomar la decisión de reabrir.

“No es una elección”, dijo Craighead. “No depende de nosotros. Somos parte del condado de Los Ángeles. […] Por favor, use máscaras para que podamos traer a los niños de regreso. ¿Podemos dar un paso al frente? ¿Podemos tomarnos esto en serio?