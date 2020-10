No se necesita una aldea: cinco residentes de la parte norte de Long Beach se unen para alimentar a su comunidad

El sábado pasado, los miembros de Norfside Long Beach Food Drive se despertaron en las primeras horas de la mañana. Con cajas de comida a cuestas, se dirigieron a Ricardo’s Nursery para comenzar su primera colecta de alimentos.

Tras ocho meses de una pandemia que ha dejado a muchos luchando, las campañas de recolección de alimentos están apareciendo por toda la ciudad. Ya sean almuerzos gratis del Distrito Escolar Unificado de Long Beach o comestibles gratis de organizaciones sin fines de lucro, las organizaciones están contribuyendo para ayudar a calmar la inseguridad alimentaria provocada por la pandemia.

Pero no todos estos esfuerzos organizativos son realizados por grandes organizaciones. En la parte norte de Long Beach, cinco jóvenes residentes decidieron tomar las riendas de la organización.

Lo que comenzó como una publicación en la rede social, Instagram, por Stephanie Flores, residente de la parte norte de Long Beach, se convirtió en un grupo de cinco miembros enfocado en un objetivo singular: crear 50 cajas de comida para 50 familias en su comunidad.

“Me cansé de quejarme por no ver cambios”, dijo Flores. “’En lugar de quejarme, o ser negativo, haz algo al respecto’, al menos esa fue mi conversación conmigo mismo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ”

Flores, Carlos Omar, Karen Patron, Diego Cuevas y Elmer Acevedo vieron cómo la pandemia afectó a las familias de la parte norte de Long Beach.

“No tenemos edificios elegantes ni centros comerciales elegantes. Nuestra infraestructura no está tan bien ”, dijo Patron, citando la falta de inversión en su comunidad. “Entonces, la accesibilidad de los recursos no es tan buena”.

Acevedo señaló que, con el cierre de muchas pequeñas empresas, los precios de las bodegas comenzaron a subir durante la pandemia.

“Todos en Northside confiaban en Walmart, Costco, Target. Las pocas tiendas que estaban abiertas, las pequeñas bodegas, estaban cobrando demasiado por sus productos. Un galón de leche costaba como $ 5.30, que es más que un galón de gasolina ”, dijo Acevado. “Sentí que, al hacer una colecta de alimentos, podríamos ayudar a las personas que están desperdiciando tanto dinero en las tiendas locales que no pueden conducir a otras opciones”.

Después de un par de charlas y reuniones de Zoom en el parque, nació Norfside Long Beach Food Drive.

“[La pandemia] simplemente dejó más claras las cosas que ya existen. Específicamente en [términos de] inequidades. Ha habido una sensación de negligencia aquí “, dijo Omar. “Creo que también motiva a la gente a ayudar más, porque creo que COVID de alguna manera ha hecho que los problemas de las personas se destaquen más, ya sea por la falta de comida, vivienda o transporte”.

En 2018, el ingreso familiar promedio en North Long Beach fue de $ 45,878, y más de las tres cuartas partes de los hogares de esos hogares representan familias, según datos de la ciudad.

Los vecindarios de North Long Beach tienen porcentajes de pobreza sustancialmente más altos que los vecindarios en la parte este de Long Beach, según datos de la ciudad de 2016.

Omar notó por primera vez estas desigualdades al usar el autobús para viajar a la Universidad Estatal de California, Long Beach. Su ruta le permitió ver diferentes áreas de Long Beach y notar el contraste entre vecindarios.

“Ves que las casas son más bonitas en estas partes, o ‘Oh, es más silencioso y limpio en estas partes. Hay más negocios que se promocionan en estas partes, me pregunto por qué es así’ . Hay edificios más elegantes. Hay más paradas de autobús cuanto más bajo vas ”, dijo Omar. “Creo que en los últimos años, se ha hecho clic en las razones por las cuales, o las razones detrás de eso, se ha hecho clic cada vez más. Simplemente no es natural. No hay nada natural en un gueto “.

A pesar de que el concejal del área, Rex Richardson, ha intentado infundir capital al área, como el centro de Uptown Commons es un ejemplo, Omar cree que todavía hay un largo camino para abordar las desigualdades en la ciudad.

“Un cambio más reciente no compensará durante décadas cómo ha sido”, dijo Omar.

La colecta de alimentos de Norfside Long Beach fue solo un intento de abordar estas desigualdades.

“La primera vez que nos conocimos, pensé: ‘En todo caso, sé que ninguno de nosotros tiene experiencia en hacer esto, pero hay una primera vez para todo. Si fallamos, fallamos y aprendemos de ello. Solo podemos mejorar desde aquí ”, dijo Flores. “Una gran parte es que todos tenemos el mismo amor por nuestra comunidad. Eso es lo que realmente nos motivó a hacerlo “.

Después de un mes de organización, el equipo finalmente comenzó a recibir donaciones monetarias y de alimentos.

“Comenzamos a recibir alimentos de esa manera”, dijo Omar. “Por lo general, Stephanie decía al principio: ‘Podemos aceptar eso’. Literalmente, solo buscamos lugares para almacenarlos en nuestros propios hogares”.

Flores dijo que la mayoría de las donaciones de alimentos provenían de otros residentes de la parte norte, muchos de los cuales tenían la misma edad que ella.

“Me decían, ‘Estoy muy agradecido de que ustedes sean lugareños de North Long Beach como yo, haciendo esto, porque amo a mi comunidad como ustedes, y al hacer esto me hace sentir que también puedo contribuir ‘”, Dijo Flores. “Tal vez no formaron parte de el proceso de organización, pero formaron parte de ella como nosotros. Se sintió como un esfuerzo colectivo, poder tener la contribución de otras personas de Northside ”.

Flores, quien encabezó la colecta de alimentos, dijo que tenía miedo en las etapas iniciales de la organización.

“Nunca había hecho algo así antes. Fue un poco estresante porque no sabía qué hacer “, dijo Stephanie. Ella espera que su experiencia ayude a inspirar a otros a ayudar en su comunidad.

“Para alguien que quiera empezar [a organizar], no tenga miedo. El miedo va a ser lo único que realmente te impedirá hacer algo ”, dijo Flores. “Para mí, el primer paso fue publicar. A partir de ahí, fue creando un chat grupal, y desde allí fue reuniéndose en persona. Si tienes los medios y la voluntad para hacerlo, puedes hacerlo “.

En cuanto al futuro de la colecta de alimentos de Norfside Long Beach, Patron dijo que ahora es un momento de reflexión para el grupo.

“Creo que la colecta de alimentos es solo el comienzo. Esperamos poder brindar más, o hacer algo más de ayuda mutua “, dijo Patron. “A mi modo de ver, es solo el comienzo de algo más grande. Con suerte, brindamos más sentido de comunidad a las personas aquí en Northside, y ellos recuerdan que no importa quiénes seamos, dónde estemos, estamos conectados y podemos ayudarnos unos a otros “.

Para obtener más información sobre la colecta de alimentos de Norfside Long Beach, visite su página de Instagram.