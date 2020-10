A pesar del voto dividido, la ordenanza para proteger a los inquilinos del acoso avanza en el Concejo Municipal de Long Beach

Después de casi dos horas de discusión, el Concejo Municipal de Long Beach se dividió en un voto de 5-3 a favor de crear una ordenanza para combatir el acoso de inquilinos el martes 20 de octubre.

El acoso de inquilinos ha sido un problema en Long Beach mucho antes de que comenzara la pandemia.

“Puedo imaginar que las circunstancias que hacen que esta política sea tristemente necesaria son inimaginables para la mayoría de los residentes de Long Beach”, dijo la concejal Mary Zendejas. “¿Pero yo? Cada semana escucho de mis residentes sobre cómo los están acosando sus propietarios, principalmente porque no hablan el idioma o no conocen la ley”.

Esta no es la primera vez que el consejo ha considerado una ordenanza para disuadir el acoso de inquilinos. Temas similares de la agenda han llegado al consejo dos veces antes, el último de los cuales fue eliminado de la agenda del consejo antes de su reunión del 1 de septiembre.

El tema de esta semana fue presentado por el vicealcalde Dee Andrews y el concejal Roberto Uranga en respuesta a los casos en curso de acoso de inquilinos en sus distritos.

El mes pasado, los inquilinos de los complejos de apartamentos en 436 Daisy Ave. y 1454 Orange Ave. se han sindicalizado contra su arrendador, Bradley Johnson.

“Cuando tienes residentes que llegan a tu puerta a las 8 p.m. en una noche fría debido a que se quitó la iluminación de seguridad en el complejo de apartamentos del segundo piso, debe tomar medidas ”, dijo Andrews.

Los inquilinos de estos complejos se han enfrentado a aumentos de alquiler ilegales. En otros lugares, los inquilinos han recibido avisos de desalojo ilegales de 60 días, amenazas de muerte y cortes de servicios públicos, según Andrew Mandujano, un organizador comunitario de Long Beach Forward. La ordenanza espera abordar una serie de otras formas de acoso.

“Imagínese que le quitan las cercas de seguridad y que se ven represalias por no firmar un contrato de arrendamiento que aumenta su alquiler en $ 800. Peor que eso, ser amenazado con ser desalojado si no firma un documento que no está en su idioma nativo o no tener idea de lo que está firmando ”, dijo Andrews. “Este tipo de acciones son las que estamos enfrentando en el Sexto Distrito”.

Al delinear las definiciones de acoso de inquilinos, la ordenanza local permitiría a los inquilinos llevar a sus propietarios a un tribunal civil por daños.

“ ” Hay momentos en los que me pongo a llorar al escuchar las historias de mis inquilinos “.” — Concejal María Zendejas

Existen protecciones para inquilinos, pero no son exhaustivas

El estado de California ya cuenta con una gran cantidad de protecciones para inquilinos, muchas gracias a la Ley de Protección para Inquilinos de 2019.

El fiscal adjunto de la ciudad, Rich Anthony, señaló que, si bien el estado tiene disposiciones contra las represalias, no tiene disposiciones para abordar el acoso.

Ciudades como San Francisco, Oakland y Berkeley tienen diferentes niveles de políticas de acoso contra inquilinos. Algunos incluso tienen la infraestructura para agilizar las audiencias administrativas para compensar los procedimientos largos y costosos de los casos tradicionales de los tribunales civiles.

Si bien Anthony dijo que se necesitaría “un impulso más pesado” y “muchos más cambios” para poder lograr este tipo de infraestructura, la ordenanza daría a los inquilinos una causa válida para desafiar el acoso de los propietarios.

Tanto los concejales Stacy Mungo como Rex Richardson señalaron que la ordenanza no podría abordar por completo las causas fundamentales y los desafíos que acompañan al acoso de los inquilinos.

Cosas como aumentos sustanciales de alquiler y algunos desalojos ya son ilegales según la ley estatal, pero los procedimientos civiles pueden ser costosos y llevar mucho tiempo. Mungo sugirió la creación de un puesto administrativo para llevar a cabo audiencias con más rapidez y facilidad.

Tanto los propietarios como los inquilinos pueden no estar familiarizados con las leyes de vivienda más actualizadas. Richardson señaló que la conversación estaba integralmente ligada a su consideración de una División de Viviendas de Alquiler dentro de la Ciudad.

Ambas conversaciones se pusieron en espera para abordar el problema en cuestión: la ordenanza propuesta en el piso.

“Una política como esta limitaría la capacidad de continuar con el acoso de nuestros inquilinos. Desafortunadamente, no podemos hacer mucho como concejales para defender a los más vulnerables entre nosotros”, dijo Zendejas. “Hay momentos en los que me pongo a llorar al escuchar las historias de mis inquilinos”.

Durante el comentario público, María López, organizadora comunitaria de Housing Long Beach, dijo que había visto más de 600 casos de inquilinos “que varían en diferentes niveles de acoso, microgestión y degradación total de la persona” en los últimos cuatro años.

“Les decimos a los inquilinos que sigan adelante y detallen en un diario de inquilinos”, dijo López. “Incluso con toda esa evidencia, todavía existe el temor de perder la casa, perder la seguridad y la estabilidad. Les insto a que apoyen la estabilidad de nuestras familias”.

Fred Sutton, de la Asociación de Apartamentos de California, expresó su preocupación de que no se contactara a las partes interesadas para dar su opinión sobre el proceso.

“No toleramos ninguna forma de acoso. Son nuestros miembros quienes albergan Long Beach”, dijo Sutton. “La moción no muestra un solo punto de comunicaciones de datos recibidas que justificaría la naturaleza acelerada de esta propuesta. La mejor manera de resolver disputas es a través de la comunicación”.

Otros comentaristas, como Elsa Tung, analista de investigación y políticas de Long Beach Forward, dijeron que “si eres un propietario amable y decente, no tienes nada de qué preocuparte. Esta ordenanza no le afectará “.

“Pero si usted es un propietario que acosa e intimida para presionar a sus inquilinos, entonces su oposición a esta ordenanza es más un reflejo de su carácter vergonzoso”.

Cambios finales a la ordenanza propuesta

Durante el interrogatorio del fiscal adjunto de la ciudad, los concejales acordaron los siguientes cambios:

• La ordenanza no se aplicará a propiedades comerciales.

• Los propietarios pueden solicitar un número de seguro social a sus inquilinos antes de firmar un contrato de arrendamiento.

• Es aceptable que un arrendador rechace el pago del alquiler si los tres días ya han expirado en un aviso válido para pagar o renunciar.

• Los propietarios no están obligados a proporcionar una opción de pago en línea.

• La ciudad no tendrá un mecanismo de aplicación de la ordenanza. Más bien, los inquilinos podrán llevar a los propietarios a un tribunal civil por daños si un propietario viola la ordenanza.

• La ordenanza incluirá requisitos para proporcionar un contrato de arrendamiento en el idioma nativo del arrendatario si es legal hacerlo.

Hubo cierto desacuerdo sobre cuándo debería volver la ordenanza para su aprobación final. Dado que se está redactando como una ordenanza de urgencia, el artículo podría aprobarse la próxima vez que se presente al consejo, siempre y cuando los miembros del consejo no realicen cambios sustanciales en la política en la próxima reunión.

Si hacen cambios, la ordenanza tendrá que volver para otra primera lectura, retrasando aún más su implementación.

Durante el comentario público, muchos residentes instaron al consejo a traer el artículo de regreso la próxima semana el martes 27 de octubre. Sin embargo, los abogados de la ciudad señalaron que no podrían terminar la ordenanza en solo una semana.

Con las reuniones canceladas durante las primeras semanas de noviembre, los concejales finalmente se comprometieron al acordar una reunión especial el martes 2 de noviembre.

La votación final fue 5-3 a favor de la creación de la ordenanza, y los concejales Suzie Price, Stacy Mungo y Daryl Supernaw se opusieron debido a preguntas adicionales sobre el alcance de la ordenanza.

Se espera que la próxima reunión del consejo de la ciudad se lleve a cabo el martes 2 de noviembre durante una reunión especial.