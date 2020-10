Lugares de votación y otras opciones en Long Beach para las elecciones generales de 2020

A partir del sábado 24 de octubre, los votantes registrados tendrán la opción de emitir sus boletas de manera segura en persona en más de 30 centros de votación en Long Beach para las elecciones generales de 2020.

“Hemos tenido una participación sin precedentes de votaciones por correo en Long Beach y queremos seguir animando a la gente a votar por correo”, dijo el alcalde Robert García. “Sin embargo, para los residentes que prefieren votar en persona, también tenemos centros de votación seguros y protegidos que se abren en toda la ciudad”.

Lugares de votación en Long Beach

Los siguientes centros de votación operarán todos los días de 10 a.m. a 7 p.m., del 24 de octubre al 2 de noviembre y de 7 a.m. a 8 p.m. el día de las elecciones, martes 3 de noviembre:

• Mansión American Gold Star (3021 N. Gold Star Dr.)

• Universidad Estatal de California, Centro de Artes Escénicas Carpenter de Long Beach (Auto-servicio; 6200 E. Atherton St.)

• Centro Comunitario Carmelitos (851 E. Via Carmelitos)

• Iglesia Vida Cristiana (3400 Pacific Ave.)

• Centro Masónico de la Ciudad Internacional (5155 E. Pacific Coast Hwy.)

• Campus de artes liberales de Long Beach City College (4901 E. Carson St.)

• Campus de la costa del Pacífico de Long Beach City College (1305 E. Pacific Coast Hwy.)

• Centro de convenciones de Long Beach (300 E. Ocean Blvd.)

Los centros de votación adicionales, que se enumeran a continuación, estarán abiertos todos los días de 10 a.m. a 7 p.m., del 30 de octubre al 2 de noviembre y de 7 a.m. a 8 p.m. el día de las elecciones:

• Iglesia Congregacional Comunitaria de Bayshore (5100 E. The Toledo)

• Escuela secundaria Cabrillo (2001 Santa Fe Ave.)

• Caravan 4 Justice (646 W. Pacific Coast Hwy.)

• Sindicato Local de Carpinteros 562 (341 E. Wardlow Rd.)

• Century Villages en Cabrillo (2001 River Ave.)

• Parque Cesar E. Chavez (401 Golden Ave.)

• Parque Drake (951 Maine Ave.)

• Earnest McBride Park & ​​Cal Rec Community Center (1550 Martin Luther King Jr. Ave.)

• Iglesia Hope Community (1429 Clark Ave.)

• Centro Comunitario de Houghton Park (6301 Myrtle Ave.)

• Parque MacArthur (1321 E. Anaheim St.)

• Escuela secundaria Millikan (2800 Snowden Ave.)

• Museo de Arte Latinoamericano (628 Alamitos Ave.)

• Academia Newcomb (3351 Val Verde Ave.)

• Parque Panamericano (5157 E. Centralia St.)

• División de mantenimiento del puerto de Long Beach (725 Harbour Plaza)

• Powell Academy for Success (150 Victoria St.)

• Parque recreativo (4900 E. 7th St.)

• Academia Sato (1100 Iroquois Ave.)

• Catedral del Rito Escocés (855 Elm Ave.)

• Iglesia Episcopal de San Lucas (525 E. 7th St.)

• Iglesia Bautista de San Marcos (1703 Lemon Ave.)

• Grand Long Beach (4101 E. Willow St).

• The Westin Long Beach (333 E. Ocean Blvd.)

• Escuela secundaria Thomas Jefferson (750 Euclid Ave.)

• Escuela secundaria Will Rogers (365 Monrovia Ave.)

Consejos para votar en persona

Los siguientes son consejos para votar en persona en los centros de votación en Long Beach:

• Asegúrese de cubrirse la cara. Si no tiene una cubierta facial, se le proporcionará una en el centro de votación.

• Recuerde seguir los protocolos de distancia física en los centros de votación. Mantenga una distancia de seis pies entre usted y los demás.

• Siga los protocolos del centro de votación. No use ropa, botones, sombreros ni lleve un cartel con el nombre o logotipo de un candidato a menos de 100 pies de un centro de votación.

• No transmita información sobre candidatos o medidas a menos de 100 pies de un centro de votación.

• Ahorre tiempo trayendo su folleto de boleta de muestra o usando la boleta de muestra interactiva.

• Para cuestiones que incluyan campañas electorales e intimidación de votantes, notifique inmediatamente a un trabajador del centro de votación.

• Permita el mayor tiempo posible para viajar a los centros de votación, teniendo en cuenta el posible tráfico.

• Practique la paciencia con los demás y con el personal durante todo el proceso del centro de votación.

• La salud y seguridad de la comunidad sigue siendo una de las principales prioridades. Todos los centros de votación participantes en la ciudad seguirán las pautas de seguridad y salud pública del estado y del condado.

Votar por correo

Todos los votantes registrados han sido enviados por correo y deberían haber recibido una boleta de votación por correo. Las boletas completas pueden devolverse por correo y deben tener matasellos del 3 de noviembre o antes (no se requiere franqueo postal) o deben enviarse en persona en cualquier lugar de votación. Si no recibió su boleta de voto por correo o si perdió o destruyó su boleta original, comuníquese con el Secretario-Registrador / Secretario del Condado de Los Ángeles para solicitar una boleta de reemplazo. El último día para solicitar una boleta por correo es el martes 27 de octubre.

Además, las personas pueden devolver sus boletas por correo en uno de los 18 buzones de votación por correo en Long Beach, las 24 horas del día, durante el período de votación. La Ciudad les recuerda a los votantes que devuelvan las boletas solo en los buzones oficiales y no en las devoluciones de libros en las bibliotecas locales o buzones no oficiales. Vea una lista de ubicaciones oficiales de buzones en Long Beach. Los buzones de votación por correo cerrarán a las 8 p.m. el día de las elecciones. Las boletas colocadas en buzones se recolectan diariamente y los votantes pueden rastrear sus boletas en california.ballottrax.net/voter/.