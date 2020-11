“Uniendo el barrio”: la Fundación Local Hearts y sus amigos distribuyen más de 1,000 pavos a los necesitados

Con una fila de residentes ansiosos alrededor de la cuadra, la Fundación Local Hearts, junto con la ayuda de casi 100 voluntarios y múltiples patrocinadores, distribuyó más de 1,000 pavos a familias necesitadas durante su quinto evento anual de distribución de pavos.

Muchos residentes locales se alinearon desde las 6:30 a.m., como Nancy Maradiaga. Ella fue una de las primeras en la fila, acompañada por cuatro de sus ocho hijos. Maradiaga, quien asistió al mismo evento el año pasado, mencionó cómo su familia había atravesado tiempos difíciles debido a la pandemia, con ella actualmente desempleada y su esposo siendo la única fuente de ingresos de la familia.

El objetivo inicial era distribuir 1,000 pavos, con donaciones adicionales de otros miembros de la comunidad y organizaciones, se recolectaron un total de alrededor de 1,260 pavos.

Aparte de los pavos, las personas también recibieron otros productos como bolsas de Diamond Supply Clothing Co. con artículos de ropa de de la marca; suministros de higiene, productos secos como arroz y cereales; y productos enlatados.

Las conexiones y amistades que Tito Rodríguez, presidente de la Fundación Local Hearts, también conocido como Hood Santa, ha cultivado a lo largo de los años, han beneficiado genuinamente a la comunidad.

“Es la comunidad dando un paso adelante, gente común que se involucra y quiere hacer el bien. Esa es la belleza de esta comunidad porque realmente nos lleva a salvarnos”, dijo Rodríguez.

Martin y Manuel Luzanilla de Mexihana Hibachi Grill, un negocio local en ascenso en Long Beach, también llegaron para donar 50 pavos adicionales.

Los Luzanilla crecieron en el Distrito 6, donde se estaba llevando a cabo la distribución, y Martín ha sido amigo de Rodríguez por más de 20 años.

“Somos del Distrito 6, esta es nuestra comunidad, así que para nosotros, esto es todo”, dijo Martin. “Si lo conseguimos, podemos dárselo”.

Matthew Nguyen, graduado de Poly High School, creció en Long Beach. Él y su compañía integradora de soluciones de TI, Trace3, hicieron una contribución monetaria a Local Hearts Foundation con el propósito de distribuir pavos y anteriormente recaudaron más de $9,000 para Local Hearts Foundation.

Alex Wong, Director de Distribución de Dispensarios de Cannabis Mr. Nice Guy también estuvo presente para apoyar a la Fundación. La compañía había apoyado la distribución de pavos y juguetes anterior de la Fundación en 2019. Wong también señaló que la empresa Mr. Nice Guy también hizo una contribución monetaria para la distribución.

“Tito, está haciendo un gran trabajo, así que cada vez que llama y pregunta como ‘Hola, es esa época del año’, definitivamente estamos dispuestos a contribuir”, dijo Wong. “Sé que es difícil, especialmente este año, aún más con COVID. Sabemos que va a haber muchas más familias que necesitan ayuda, así que si estamos en un lugar para retribuir, nos encantaría hacerlo “, concluyó el.

“De eso se debe tratar la comunidad”, dijo Rodríguez, “todos conociéndonos y hablando entre nosotros, uniendo el barrio”.

Aunque el evento fue sin cita previa, a las personas con problemas de accesibilidad se les llevó personalmente el pavo y otros productos.

Se tomaron precauciones de salud y seguridad, ya que no se permitió que nadie pasara por el evento sin una máscara. Sin embargo, no fueron rechazados, ya que los voluntarios entregaron máscaras a quienes no las tenían. Se pidió a todos los asistentes que se higienizaran las manos antes de ingresar y solo se les permitió ingresar al área a una cantidad limitada a la vez para fomentar el distanciamiento social.

Después de aproximadamente 3 horas, el evento comenzó a terminar ya que la mayoría de los bienes habían sido reclamados.

HJ Chong, cofundador de la Local Hearts Foundation, se quedó sin palabras por un momento.

“El hecho de que logramos esto durante COVID es bastante loco”, dijo Chong.

“La belleza de lo que he visto es que al menos entre el 20% y el 25% de las personas que se ofrecen como voluntarias son personas a las que hemos impactado de alguna manera, esa es la belleza”, continuó.

Rostros familiares estuvieron en el voluntariado del evento como Pedro Castellanos-Aguilar, a quien la Fundación ayudó con su evento Buy-Out Pedro durante el verano, y Jesse Alcala, padre de cinco niñas a quienes la Fundación ayudó a conseguirle una camioneta, muebles, útiles escolares y más para sus hijas pequeñas.

“Nuestra inversión dentro de la comunidad está dando sus frutos, y ahora se está filtrando, ya sabes, esa es la belleza”.

El mayor temor de Chong era no poder darles algo a todos, durante su último evento local, una campaña de regreso a la escuela, la necesidad en la comunidad era tan grande que se quedaron sin útiles escolares para distribuir en menos de una hora. Esta vez, sin embargo, tenían suministros suficientes para cada persona que asistió al evento, e incluso algunos para dárselos a unos voluntarios para que se los llevaran a casa.

“Cada año la gente da un paso al frente, hace 10 años, no me hubiera imaginado esto”, dijo Chong.

“Esto no sería posible sin las personas que dieron un paso al frente, la gente promedio que donó en Paypal en nuestro sitio web y los patrocinadores que nos patrocinan por primera vez”, continuó.

“De bufetes de abogados a Trace3, que dieron un paso al frente, porque la realidad somos yo y Tito y la organización, no podemos tomar el crédito por esto, sí lo organizamos pero sin ellos, sin sus fondos, esto es imposible”, concluyó Chong.

La Fundación Local Hearts también donó 100 pavos a aviadores desplegados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Puente LBC y un Centro de Diálisis Davita local.

Los patrocinadores del evento incluyeron Diamond Supply Co., Foos Gone Wild, Grizzly Grip Tape, Trace3, Mr. Nice Guy, la Fundación Manny Pacquiao y Foster Farms.

El próximo evento comunitario de la Fundación Local Hearts será una colecta de juguetes navideña en diciembre también en el Homeland Cultural Center.